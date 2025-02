Duda varoval, že ukončenie bojov by mohlo spôsobiť nárast kriminality šíriacej sa z Ukrajiny do Poľska, celej Európy a dokonca aj do USA. Situáciu prirovnal k obdobiu po návrate sovietskych veteránov z Afganistanu v 90. rokoch, keď došlo k zvýšeniu miery organizovaného zločinu a zapojeniu vojakov do kriminálnych skupín.

„Stačí si spomenúť na časy, keď sa rozpadol Sovietsky zväz, a na to, ako výrazne narástla miera organizovaného zločinu v západnej Európe, ale aj v USA,“ uviedol poľský prezident. Podľa neho bude Kyjev potrebovať rozsiahlu podporu Západu na zabezpečenie stability a bezpečnosti.

Podľa Dudu boli straty počas ruskej invázie na Ukrajinu v roku 2022 omnoho vyššie ako počas vojny v Afganistane. Poukázal na to, že vojaci sa budú vracať do svojich domovov, kde nájdu zničené mestá, priemyselné závody, žiadne pracovné príležitosti a neistú budúcnosť.

„Predstavte si situáciu, keď sa domov vrátia tisíce ľudí priamo z frontovej línie. Mnohí z nich budú vykazovať vážne psychické problémy,“ upozornil Duda a zdôraznil potrebu podpory Ukrajiny, aby si krajina dokázala udržať vnútorný poriadok a bezpečnosť.