Fiala o clách: Európa by nemala čakať, čo urobí Trump, ale aktívne hľadať dohodu

V záujme Česka podľa neho je, aby EÚ dokázala so Spojenými štátmi spolupracovať. Povedal to v pondelok pred odletom na neformálne stretnutie európskych lídrov v Bruseli, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Fiala považuje USA za kľúčového partnera pre Európu, a musí to tak podľa jeho slov zostať aj naďalej. Európa však musí byť v ekonomickej aj bezpečnostnej oblasti silnejšia. „Tak, ako sa nový americký prezident bude viac starať o americké záujmy, Európa sa musí silnejšie starať o tie naše. Záujmom ČR určite je, aby euro-americká väzba zostala silná, aby sme dokázali spolupracovať, lebo čokoľvek iné by znamenalo posilnenie našich spoločných súperov a nepriateľov, či už Číny alebo Ruska,“ povedal Fiala.

Americký prezident Donald Trump v sobotu podpísal príkaz na zavedenie prísnych ciel na dovoz tovaru z Mexika, Kanady a Číny. V nedeľu avizoval, že clá na tovar dovážaný z Európskej únie zavedie jeho vláda „čoskoro“. Podľa Fialu by však EÚ nemala len čakať, čo Trump urobí.

„Som presvedčený, že Európa musí byť v tejto vecí aktívna... Nemali by sme čakať len na to, s čím prídu USA, ale mali by sme sa snažiť aktívne vyrokovať nejaké rozumné a vzájomne výhodné podmienky. Máme určite nástroje na to, aby sme so Spojenými štátmi mohli dosiahnuť nejakú dobrú dohodu,“ myslí si Fiala.

Na otázku, či by EÚ mala v prípade zavedenia ciel zareagovať odvetnými opatreniami ako už urobila Kanada alebo avizovalo Mexiko, Fiala odpovedal, že je skôr za čo najrýchlejšie nájdenie dohody, aby sa potom krajiny nemuseli navzájom prekvapovať odvetnými opatreniami.

„Inak som vo všeobecnosti zástanca toho, aby sme mali čo najotvorenejší obchodný priestor so Spojenými štátmi a pokiaľ možno, aby neboli žiadne clá. Ale musíme vnímať realitu, aká teraz je a preto si myslím, že aktívny prístup zo strany EÚ môže viesť k dobrým výsledkom,“ dodal český premiér s tým, že v každom prípade musí Európa na prvom mieste obhajovať svoje záujmy.