9 potravín, ktoré sú plné mikroplastov. Tomuto sa vyhnite

Odborníčka odhalila 9 potravín s vysokým obsahom mikroplastov a navrhla k nim zdravé alternatívy. Mikroplasty sú malé kúsky plastov dlhé menej ako päť milimetrov. Podľa vedcov môžu byť spojené s rakovinou, poškodením DNA, poškodením buniek a ďalšími zdravotnými problémami.

Hoci väčšina potravín a nápojov uložených v plastových nádobách obsahuje tieto drobné častice, niektoré výrobky majú vyššiu koncentráciu mikroplastov. Zatiaľ čo o morských plodoch je už dlho známe, že obsahujú mikroplasty, menej známe je, že ich obsahujú aj špecifické soli a vrecúška s detskou výživou.

Pivo sa tiež dostalo na zoznam kvôli tomu, že tento nápoj sa prelieva do rôznych plastových nádob. Beatrice známa na sociálnych sieťach ako Anti-Plastic Lady navrhla vyberať si pivá, ktoré sú viac filtrované alebo uložené v skle namiesto plechovky.

Vo všeobecnosti platí, že vysoko spracované potraviny zvyknú obsahovať viac mikroplastov. Je to preto, že čím viac je výrobok spracovaný, tým viac prichádza do kontaktu s plastovým zariadením na spracovanie potravín, čo vytvára viac príležitostí na kontamináciu.

A nie je prekvapením, že potraviny balené v plaste majú tendenciu obsahovať viac mikroplastov, najmä tie, ktoré sa vo vnútri obalu zohrievajú. Keď sa obal časom rozkladá alebo keď je vystavený teplu, do potravín sa z neho vylúči plast. Toto je 9 potravín, ktoré často obsahujú vysoké množstvo mikroplastov.

1. Morské plody

„Množstvo mikroplastov v oceáne sa každých šesť rokov zdvojnásobuje a všetko to končí v našich morských plodoch,“ povedala Beatrice. Podľa štúdie ľudia, ktorí konzumujú veľké množstvá mäkkýšov a kôrovcov, ročne prehltnú približne 11 000 mikroplastových častíc.

Morské plody sú však jednou z mála vecí na zozname, ktoré sa nedajú nahradiť. „Možno budete musieť jednoducho obmedziť svoju spotrebu a keď už budete jesť morské plody, skúste sa vyhnúť vysoko spracovaným rybám,“ poradila.

2. Soľ

„Nespracovaná morská soľ obsahuje veľké množstvo mikroplastov,“ povedala Beatrice. Je to preto, že nerafinované soli obsahujú plastové znečistenie z oceánov, z ktorých sa získavajú a v tomto prípade spracovanie skutočne funguje tak, že sa veľká časť týchto mikroplastov odstráni.

Poznamenala, že ružová himalájska morská soľ, obľúbená pre vysoký obsah minerálov, má obzvlášť vysoký obsah mikroplastov v dôsledku metód ťažby, ktoré sa používajú na jej získavanie. Vysoko spracovaná kuchynská soľ je teda najbezpečnejšou voľbou, pokiaľ ide o kontamináciu mikroplastmi, uzavrela Beatrice.

3. Spracované mliečne výrobky

S výnimkou soli platí, že „čím ďalej je potravina od svojho pôvodného zdroja, tým viac prichádza do kontaktu s plastom,“ uviedla Beatrice.

Štúdie ukázali, že vysoko spracované mliečne výrobky, ako sú strúhané syry a mlieko, obsahujú oveľa viac mikroplastov ako minimálne spracované alternatívy.

„Skúste si zaobstarať mliečne výrobky, ktoré sú oveľa menej spracované. Ak je to možné, bolo by to napríklad bio mlieko z miestnych zdrojov, ako aj syry,“ povedala odborníčka.

Je však dôležité poznamenať, že nepasterizované mliečne výrobky majú svoje vlastné zdravotné riziká. Ich konzumáciou sa môžete vystaviť škodlivým, niekedy až smrteľným baktériám, ako sú E.coli, salmonela a listéria.

4. Vrecúška s detskou výživou

Ovocné kapsičky sú obľúbené medzi malými deťmi, ale z plastových vrecúšok sa do pyré z ovocia a zeleniny vyplavujú mikroplasty „Teplo exponenciálne zvyšuje množstvo toxických chemikálií a mikroplastov, ktoré sa do týchto potravín vylúhujú. A hádajte čo? Všetky tieto plastové vrecká s detskou výživou sú pasterizované a zahrievané v týchto plastových vreckách," povedala Beatrice.

Štúdie preukázali v týchto produktoch nadlimitný obsah viacerých bisfenolov a ftalátov. Je preto lepšie dávať deťom čo najviac čerstvého, nespracovaného ovocia a zeleniny.

5. Čaj v nylonových vreckách

Nylonové čajové vrecúška uvoľňujú množstvo mikroplastov do vašej šálky horúceho čaju, vysvetlila Beatrice. V jednej štúdii sa zistilo, že pri namáčaní jedného nylonového sieťového čajového vrecúška vo vode s teplotou 200 °C sa do šálky čaju uvoľní približne 11,6 miliardy mikroplastov a 3,1 miliardy nanoplastov - ešte menších plastových častíc.

Nanoplasty sú 150-krát menšie ako vlas a výskum naznačuje, že sú dostatočne malé na to, aby sa dostali do ľudských buniek. „Skúste si radšej kúpiť sypaný čaj a používať opakovane použiteľné sitko z nehrdzavejúcej ocele alebo používajte čaj v papierových vreckách,“ povedala Beatrice.

6. Spracované mäso

Výskumníci testovali obsah mikroplastov v rôznych mäsových výrobkoch a zistili, že vysoko spracované výrobky obsahujú najviac mikroplastov. Patria medzi ne rôzne polotovary, ako ryba v cestíčku či kuracie nugetky a dokonca aj vegánske alternatívy nugetiek. Beatrice vysvetlila, že všetky testované bielkoviny obsahovali mikroplasty, ale čím viac bol výrobok spracovaný, tým viac bol znečistený plastmi.

7. Morské riasy

Morské riasy majú rovnaký problém ako morské plody, pretože pochádzajú zo znečistených oceánov. Mikroplasty sa zachytávajú na povrchu morských rias a priľnú k ich drobným štrbinám a vláknam. Jedna štúdia zistila, že bežné metódy čistenia sú pri odstraňovaní väčšiny mikroplastov z morských rias neúčinné.

Morské riasy sa konzumujú na celom svete, ale v ázijskej strave sú dominantnou súčasťou jedálnička. V tej istej štúdii sa zistilo, že Číňania len konzumáciou morských rias spotrebujú viac ako 17 000 mikroplastov na osobu ročne. To predstavuje 13 % ich celkového ročného príjmu mikroplastov.

Podobne ako v prípade morských plodov, ani v prípade tejto potraviny neexistuje alternatíva, preto môžete jedine znížiť svoju spotrebu rias.

8. Med

V tomto prípade znečistenie mikroplastmi nepochádza zo spracovania medu, ale od samotných včiel. Keď včely medonosné hľadajú peľ v znečistenom prostredí, zachytávajú plastové častice, ktoré sa nakoniec dostanú do medu.

Pravdepodobne preto sa v jednej štúdii zistilo, že med vyrobený v mestskom prostredí obsahuje oveľa viac mikroplastov ako med vyrobený vo vidieckom prostredí.

9. Pivo

„Spracovanie piva zahŕňa varenie chmeľu s horúcou tekutinou a na varenie piva sa často používa množstvo rôznych plastových materiálov,“ povedala Beatrice. Obsah mikroplastov však v skutočnosti nesúvisí s množstvom mikroplastov vo vode, ktorú používajú pri výrobe piva.

Podobne ako v prípade kuchynskej soli sa v štúdiách zistilo, že niektoré vysoko spracované značky obsahujú menej mikroplastov vzhľadom na množstvo filtrácie, ktorou pivo po uvarení prešlo. Beatrice odporúča piť pivo v sklenenej fľaši namiesto plechovky a bezpečnejšie sú podľa nej filtrované pivá.