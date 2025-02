SNS aj Hlas-SD si myslia, že plénum NR SR schváli zdravotnícky zákon

Michelko ráta s tým, že ho podporí 77 zákonodarcov vrátane nezaradených poslancov okolo Rudolfa Huliaka. Ján Horecký (KDH) avizoval, že kresťanskí demokrati zaň nezahlasujú. Rovnaký postoj majú aj poslanci za SaS, potvrdil to Marián Viskupič (SaS). Vyplýva to z ich vyjadrení v diskusnej relácii STVR O 5 minút 12.

„Predpokladám, že s výnimkou dvoch 'exhlasáckych' poslancov, by mala celá koalícia, teda 77, to podporiť. Nehovorím však, že to je ideálna dohoda. Nehovorím, že sa to ešte nebude nejakým spôsobom modifikovať, no v tejto chvíli pravdepodobne nie je celkom iného východiska,“ povedal Michelko. Zopakoval, že dohoda s lekárskymi odborármi je nevyvážená.

Bartek mieni, že legislatíva, o ktorej má v utorok (4. 2.) rokovať parlament, zastabilizuje situáciu v zdravotníctve. Ráta buď s podporou 77, alebo 79 poslancov. „Táto legislatíva prejde s ľahkosťou,“ podotkol. Zároveň vyzdvihol ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) za rokovania s lekárskymi odborármi.

Horecký vládu za situáciu v zdravotníctve kritizoval. Kresťanskí demokrati navrhovanú legislatívu, ak bude v súčasnom znení, v parlamente podľa jeho slov nepodporia. K legislatíve majú výhrady. „Sú v ňom aj pozitívne veci, ako je transparentnosť, ale tento zákon má znaky absolútnej kapitulácie,“ dodal poslanec.

Ani poslanci za SaS za zákon v parlamente nezahlasujú. Viskupič poukázal na to, že slovenský pacient nebude mať z neho nič. Vládny kabinet si podľa neho problém s lekármi, ktorí podávali výpovede, vyrobil sám, pretože nedodržiaval memorandum uzavreté s vládou Eduarda Hegera. Koalíciu skritizoval aj za proces súvisiaci so schvaľovaním zákona. Upozornil na to, že ešte nie je vyčíslené, koľko budú zmeny stáť.

Zákonodarcovia diskutovali aj o mieste predsedu parlamentu, ktoré je v súčasnosti neobsadené. Hlas-SD do funkcie podľa slov Barteka navrhne súčasného ministra investícií Richarda Rašiho. Po odchode Rašiho si vie na stoličke šéfa rezortu predstaviť Michala Kaliňáka. Michelko zopakoval, že národniari kandidáta Hlasu na post šéfa parlamentu podporia. Očakáva však, že v takomto prípade koaliční partneri naplnia dohodu o voľbe do Rady STVR.

Rozprávali sa aj o situácii v koalícii po vylúčení Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša z Hlasu a odchode troch poslancov z klubu SNS minulý rok. Bartek deklaroval, že koalícia je životaschopná. Michelko hovorí, že koalícia má v súčasnosti 77 poslancov. Ocenil, že Šutaj Eštok vylúčil zo strany dvoch, nie všetkých štyroch nespokojných členov. Myslí si, že ich tak rozbil. Odmietol možnosť predčasných volieb. Potvrdil prebiehajúce rokovania s odídencami z SNS. Tí by podľa neho mohli získať podiel na moci, no nemal by to byť rezort. Výmena vo vedení ministerstva kultúry nie je podľa neho v hre.

Opoziční poslanci kabinet kritizovali a poukazovali na jeho neschopnosť vládnuť. Viskupič si myslí, že o tom svedčí aj zrušenie riadnej februárovej schôdze. „Toto, čo aktuálne predvádza vláda, nie je ani pokojné, ani bezpečné a ani dobré vládnutie,“ skonštatoval s tým, že karty preto treba rozdať nanovo. Za nevyhnutnú označil rekonštrukciu vlády. „Myslím si, že to koalícia zatiaľ vyrieši nejakou rekonštrukciou a predčasné voľby sa budú posúvať,“ dodal. Horecký vyhlásil, že KDH rešpektuje výsledok parlamentných volieb, no tie neurčujú zloženie vlády. „Voľbami sa určuje zloženie parlamentu. To je to, čo rešpektujeme, ale nie vlády. Keď vláda nevie vládnuť v tomto zložení a situácia ľudí, podnikov, pozícia SR sa oslabuje a zhoršuje, tak hovoríme, že zmeňte to alebo choďte od toho,“ uzavrel.