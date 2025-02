Fico nerozumie vylúčeniu Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša z Hlasu-SD

Myslí si, že obsah schôdze, ktorá sa má začať v utorok (4. 2.), je taký vážny, že poslanci by mali byť uznášaniaschopní. Avizoval, že v marci by mala byť riadna schôdza. Dovtedy by si mali lídri strán SNS a Hlas-SD podľa neho vyriešiť situáciu vo svojich kluboch, v ktorých sa od začiatku volebného obdobia znížili počty.

„Je to na predsedovi Hlasu-SD Matúšovi Šutajovi Eštokovi a predsedovi SNS Andrejovi Dankovi, aby to vyriešili. Neprenášajte túto zodpovednosť na mňa. Mne neodišli poslanci, naopak, my sme ešte jedného poslanca, Dušana Muňka, museli ponúknuť SNS, aby mohla mať vôbec poslanecký klub,“ povedal s tým, že Smer-SD je v súčasnej koalícii základom stability.

Fico ocenil, že Danko aj Šutaj Eštok sa snažia situáciu riešiť. Nerozumie však vylúčeniu Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša z Hlasu-SD. Myslí si, že sa malo s nespokojnými členmi intenzívne rokovať, no prišlo k veľmi ľahkému rozhodnutiu. „Pri 79 je strata každého jedného poslanca veľmi vážna,“ podotkol. Mieni, že v politike je problémom aj to, že strany dávajú na svoje kandidátne listiny neoverených ľudí.

Vyjadril sa aj k návrhu SNS, ktorá chcela do programu najbližšej schôdze zaradiť viaceré body, napríklad aj voľbu predsedu parlamentu. Nebude to podľa neho možné, keďže ide o mimoriadnu schôdzu. Návrh SNS však zobral na vedomie. Pripustil, že na budúci týždeň by sa mohla zvolať ešte jedna mimoriadna schôdza k voľbe šéfa NR SR. Vyzdvihol Dankove vyhlásenia a ústupky týkajúce sa i voľby šéfa NR SR. Označil ich za stabilizujúce situáciu v koalícii.

Predseda vlády zároveň oznámil, že prijal pozvanie na okrúhly stôl k zahraničnopolitickej orientácii SR, ktorý zvolal prezident Peter Pellegrini. Myslí si, že sa na ňom zúčastnia lídri strán vládnej koalície a KDH. Verí, že sa tam so šéfom kresťanských demokratov Milanom Majerským porozprávajú aj o návrhu na zmenu Ústavy SR v hodnotových otázkach. Zároveň okomentoval rozhodnutie opozičných PS a SaS nezúčastniť sa na stretnutí. Myslí si, že sa boja konfrontácie, pretože by ukázala, že ich vyjadrenia o obavách z vystúpenia SR z EÚ sú klamlivé.