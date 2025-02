Trudeau oznámil zavedenie ciel na tovar z USA

Urobil tak po tom, čo prezident Spojených štátov Donald Trump v sobotu podpísal príkaz na zavedenie prísnych ciel na dovoz tovaru z Mexika, Kanady a Číny. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters, AFP a stanice BBC.

Trump nariadil 25-percentné clá na kanadský a mexický dovoz a desaťpercentné clá na tovar z Číny s platnosťou od utorka. Na energetické produkty z Kanady sa bude vzťahovať desaťpercentné clo.

Biely dom podľa portálu stanice Euronews uviedol, že Trumpovo nariadenie v súvislosti s clami zahŕňa aj mechanizmus na zvýšenie sadzieb, ak krajiny podniknú odvetné opatrenia voči USA.

Trudeau len niekoľko hodín po Trumpovom nariadení oznámil odvetný krok. „Kanada bude reagovať na obchodné opatrenia USA 25-percentnými clami na americký tovar v hodnote 155 miliárd kanadských dolárov,“ povedal Truedeau. Uviedol, že „clá na tovar v hodnote 30 miliárd dolárov“ začnú platiť v utorok a o 21 dní budú nasledovať širšie clá, „aby kanadské spoločnosti a dodávateľské reťazce mohli hľadať alternatívy“, informuje stanica CNN.

Podľa slov kanadského premiéra bude reakcia „ďalekosiahla“. Zahŕňať bude položky ako americké pivo, víno, bourbon, ovocie, ovocné džúsy, zeleninu, parfumy, oblečenie, obuv, domáce spotrebiče, športové potreby, nábytok a materiály ako drevo a plasty, informuje BBC. Zvažované netarifné opatrenia sa týkajú kritických nerastných surovín a verejného obstarávania.

Trudeau povedal, že nasledujúcich pár týždňov bude pre Kanaďanov a Američanov náročných. „Nechceme tu byť, nežiadali sme o to,“ povedal premiér na tlačovej konferencii, na ktorej oznámil zavedenie ciel. „Ale nebudeme ustupovať pri obhajobe Kanaďanov“ a úspešného partnerstva medzi Kanadou a USA, dodal.

Biely dom v sobotu tvrdil, že cieľom amerických ciel na dovoz tovaru z Kanady, Mexika a Číny je obmedziť prílev nelegálnych prisťahovalcov a drog do USA a tiež oživiť domácu výrobu a zvýšiť federálne príjmy.

Kanadský premiér na otázku, či si myslí, že americké clá sú naozaj motivované úsilím znížiť tok vysoko návykovej omamnej látky fentanyl do USA tak, ako tvrdí Trump, odpovedal, že americko-kanadská hranica je „jednou z najpevnejších a najbezpečnejších hraníc na svete“.

„Menej ako percento fentanylu, ktorý sa dostáva do USA, pochádza z Kanady. Menej ako percento nelegálnych migrantov smerujúcich do USA pochádza z Kanady,“ vyhlásil Trudeau. Dodal, že to neznamená, že nie je potrebné urobiť viac, avšak táto „akcia“ proti Kanade podľa neho nie je najlepším spôsobom ako možno spoločne pracovať na záchrane životov.