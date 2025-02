Z trhu sťahujú nebezpečný produkt, našli v ňom kúsky kovu

Konsolidácia by podľa Kamenického mala byť tvrdšia. Podľa analytikov by sa malo šetriť na výdavkoch

DNES - 12:11 Ekonomické

Konsolidácia verejných financií by do konca volebného obdobia mala byť tvrdšia, ako naznačil tento týždeň minister financií Ladislav Kamenický a mala by sa sústrediť najmä na výdavkovú stranu rozpočtu.