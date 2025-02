Hamas prepustil dvoch izraelských rukojemníkov

a slobodu sa dostali 35-ročný Jarden Bibas a 54-ročný Ofer Calderon. Ich odovzdanie sa uskutočnilo v meste Chán Júnis na juhu Pásma Gazy. TASR o tom informuje podľa správy agentúr AFP a DPA.

Ide o štvrtú výmenu, odkedy 19. januára začalo platiť prímerie medzi Hamasom a Izraelom. Očakávalo sa, že v jej rámci Hamas prepustí troch rukojemníkov. Podľa agentúry Reuters bude tretí rukojemník prepustený ešte v sobotu dopoludnia.

V súlade s dohodou by Izrael mal teraz prepustiť asi 90 palestínskych väzňov. Deväť z nich si v izraelskom väzení odpykávalo doživotné tresty.

Denník The Times of Israel (TOI) napísal, že toto odovzdanie prepustených rukojemníkov bolo rýchle a pokojné - v porovnaní s chaotickými scénami, ktoré vo štvrtok sprevádzali vydanie inej dvojice rukojemníkov - 29-ročnej Arbel Jehudovej a 80-ročného Gadiho Mosesa. Na mieste ich prepustenia sa totiž zhromaždil dav, v ktorom bolo náročné sa pohybovať a ľudia strkali do prepúšťaných rukojemníkov.

Bibasa a Calderona, unesených pred 484 dňami, po ich vydaní Hamasom vozidlami Červeného kríža prepravia do vojenského tábora, kde sa stretnú so svojimi rodinami. Následne ich čaká lekárska prehliadka v nemocnici.