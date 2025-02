Vo Filadelfii havarovalo malé lietadlo so 6 ľuďmi na palube

Pasažieri lietadla, ktoré sa v piatok večer zrútilo len pár sekúnd po štarte v meste Filadelfia, boli z Mexika. Na palube sa nachádzalo dieťa, jeho matka a ďalšie štyri osoby. K incidentu sa vyjadril aj americký prezident Donald Trump. TASR informuje podľa správ agentúry AP a stanice NBC News.

Podľa hovorcu leteckej záchrannej služby Jet Rescue Air Ambulance, Shaia Golda, pacientom bolo dieťa, ktoré bolo privezené do USA v „stave ohrozenia života“ a vracalo sa po liečbe do Mexika. „Liečba prebehla. [Pacientka] bola pripravená ísť domov a my sme ju na základe zmluvy mali prepraviť do Mexika,“ povedal. Uviedol, že náklady na let hradila medzinárodná charitatívna organizácia.

Pacientka a jej matka boli na palube so štyrmi členmi posádky. Všetkých šesť pasažierov pochádzalo z Mexika. Gold povedal, že išlo o skúsenú posádku a že všetci, ktorí sa zúčastňujú na týchto letoch, prechádzajú prísnym tréningom.

„Keď sa stane takáto nehoda, je to šokujúce a zarážajúce,“ povedal Gold pre agentúru AP. „Všetky lietadlá sú udržiavané, nešetrí sa ani cent, pretože vieme, že naša misia je veľmi dôležitá,“ dodal hovorca.

Guvernér Pensylvánie Josh Shapiro na tlačovej konferencii v piatok neskoro večer uviedol, že očakávajú straty na životoch pri takejto „hroznej leteckej katastrofe“. „Vieme, že dôjde k stratám,“ povedal.

Lietadlo bolo registrované v Mexiku. Spoločnosť Jet Rescue má sídlo v Mexiku a pôsobí aj v USA.

O incidente bol informovaný aj prezident USA Donald Trump, ktorý sa k situácii vyjadril na svojej sociálnej sieti Truth Social. „Stratili sme ďalšie nevinné duše. Naši ľudia sú plne nasadení. Záchranári už dostávajú uznanie za to, že odviedli skvelú prácu... Boh vám všetkým žehnaj,“ napísal Trump.