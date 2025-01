Fiala: Ficovo obvinenie, že ČR zasahuje do záležitostí Slovenska, je absurdné

Šéf českej diplomacie Jan Lipavský apeloval, aby politici nestavali medzi slovenským a českým národom umelé steny. Politici to napísali v piatok na sociálnej sieti X, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Obvinenia zo strany Roberta Fica, že ČR zasahuje do záležitostí Slovenska, je absurdné - pokiaľ tým však slovenský premiér nemyslí to, ako ho Andrej Babiš podporil pred poslednými slovenskými voľbami,“ reagoval na Ficove slová Fiala. Parlamentné voľby v ČR sa majú konať na jeseň.

Lipavský zdôraznil, že Česko je demokratická spoločnosť, k čomu patrí aj sloboda slova. „Dôrazne odmietame, že by česká vláda zasahovala do záležitostí Slovenskej republiky. Nestavajme umelé steny medzi našimi národmi. Ďakujem veľvyslancovi Rudolfovi Jindrákovi za prácu na vzťahoch medzi Českom a Slovenskom,“ uviedol český minister zahraničných vecí.

Fico obvinil českých politikov z toho, že zasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska už v pondelok a svoje slová zopakoval aj v piatok na stretnutí s diplomatmi. Obrátil sa na prítomného českého veľvyslanca Jindráka so slovami, že nerozumie zasahovaniu českej politickej a mediálnej scény do vnútropolitických záležitostí SR.

„Nie je správne, keď z druhej strany Moravy prichádzajú na adresu slovenskej vnútropolitickej situácie akékoľvek postoje, pohľady alebo odporúčania,“ povedal Fico. Skritizoval tiež české médiá za obraz, ktorý podľa neho vytvárajú o slovenskej politickej reprezentácii.