Ministri obrany USA a Japonska sa zhodli na úsilí o posilnenie spojenectva

Zomrela speváčka a herečka Marianne Faithfullová

DNES - 5:52 Zahraničné

Vo veku 78 rokov zomrela vo štvrtok v Londýne britská speváčka a herečka Marianne Faithfullová, známa najmä vďaka hitu As Tears Go By, ktorý pre ňu napísali Mick Jagger a Keith Richards.