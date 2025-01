Zomrela speváčka a herečka Marianne Faithfullová

Faithfullová sa narodila v decembri 1946 v londýnskej štvrti Hampsteade. Na hudobnej scéne prerazila v roku 1964, keď ju objavil Andrew Loog Oldham, manažér britskej rockovej skupiny Rolling Stones. Práve zakladajúci členovia tejto legendárnej formácie, Jagger a Richards, pre ňu v rovnakom roku napísali aj zmienený hit As Tears Go By. Následne vydala sériu poslucháčsky úspešných singlov ako Come And Stay with Me, This Little Bird či Summer Nights.

Zahrala si aj vo viacerých filmoch vrátane snímky Dievča na motocykli i v divadelných predstaveniach. Známa bola tiež pre svoj búrlivý vzťah s Jaggerom, frontmanom Rolling Stones, s ktorým tvorila pár od roku 1966 do 1970. Po rozchode s Jaggerom prežívala Faithfullová ťažké životné obdobie, stala sa závislou od heroínu a istý čas dokonca žila ako bezdomovkyňa v squate.

Na hudobnú scénu sa nesmelo vrátila v roku 1976 albumom Dreamin' My Dreams, uvádza BBC. Skutočne opäť prerazila až ďalším nosičom Broken English z roku 1979, ovplyvnenom tzv. novou vlnou, ktorému dominoval jej zastretý hlas a bol nominovaný aj na cenu Grammy. Populárny bol aj jej kritikmi oceňovaný džezovo-bluesový album Strange Weather z roku 1987.

V priebehu rokov spolupracovala s množstvom oceňovaných hudobníkov, ako David Bowie či Lou Reed a v ostatnom čase napríklad aj s Nickom Caveom či PJ Harvey.

Marianne Faithfull - As Tears Go By

Speváčka mala dlhodobejšie podlomené zdravie. V minulosti trpela bulímiou a liečila sa aj na rakovinu prsníka. V roku 2020 bola 22 dní hospitalizovaná s ochorením COVID-19. Jej stav bol vážny a lekári jej nedávali príliš vysoké šance na prežitie. Speváčka sa však zotavila a o rok neskôr vydala svoj 21. album She Walks in Beauty.

Faithfullová bola trikrát vydatá i rozvedená. Zanechala po sebe 59-ročného syna Nicholasa Dunbara, ktorého mala zo svojím prvým manželom, umelcom Johnom Dunbarom.