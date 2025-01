KDH: Prijatie zákona k dohode s LOZ by mohlo zhoršiť dostupnosť ústavnej ZS

Upozornil na to poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Stachura (KDH). Poukázal na riziká súvisiace so skrátením týždenného pracovného času zdravotníckych pracovníkov v nemocniciach či zavedením personálnych normatívov. Vyzval ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby znenie legislatívy zvážil.

„Vyzývam ministra Šaška, aby dôkladne zvážil, s čím príde do parlamentu, pretože KDH napriek tomu, že je presvedčené a chce podporiť aj Lekárske odborové združenie (LOZ) v úprimnej snahe, aby sa štátne nemocnice dofinancovali, aby bolo spravodlivé financovanie, a podporujeme viaceré tieto kroky, ale so všetkými krokmi nemôžme súhlasiť, pretože to ohrozí našich pacientov na Slovensku,“ poznamenal.

Poslanec namietal napríklad návrh skrátenia týždenného pracovného času v nemocniciach zo 40 na 37,5 hodiny. Poukázal na to, že viaceré nemocnice majú čas už v súčasnosti nastavený na 37,5 h, ale ide o dohodu v kolektívnych zmluvách, ktorá sa dá kedykoľvek vypovedať. „Ak to bude v zákone, tak také ľahké to s vypovedaním už vôbec nebude,“ podotkol. Úprava môže byť podľa neho problematická pri nemocniciach so 40-hodinovým pracovným časom. Upozornil na to, že po skrátení bude nemocnica potrebovať buď viac personálu, alebo zvýšiť nadčasy. Obáva sa, že by zmena mohla priniesť zatváranie oddelení alebo redukciu lôžok.

Upozornil tiež na návrh zavedenia personálnych normatívov. Myslí si, že zámer je dobrý a garantuje určitú kvalitu, no obáva sa, že v zákone nebudú normatívy nastavené správne. „Do zákona ideme dávať výnos, ktorý vznikol pred 17 rokmi,“ ilustroval. Stachura však zároveň poukázal na to, že legislatíva obsahuje aj viaceré pozitíva, napríklad návrh realizácie auditov v nemocniciach či zámer zvýšenia transparentnosti rozdeľovania financií na jednotlivé nemocnice v SR.

Vláda bude vo štvrtok popoludní pokračovať v rokovaniach o návrhu zdravotníckej legislatívy k dohode s LOZ. Zmeny sa majú týkať valorizácie platov lekárov, zavedenia personálnych normatívov v nemocniciach či skrátenia pracovnej doby zamestnancov nemocníc. Vyžiadať si majú náklady vo výške niekoľko miliónov eur. Prijatím zákonov lekárski odborári koncom minulého roka podmienili stiahnutie hromadných výpovedí. Ak nebudú prijaté do konca februára, lekári od marca z nemocníc odídu.