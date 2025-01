Šutaj Eštok: Situácia v Hlase-SD je stabilizovaná, strana je očistená

Po stredajšom výjazdovom rokovaní vlády v Červenom Kláštore to vyhlásil minister vnútra a predseda Hlasu-SD Matúš Šutaj Eštok. Dodal, že s vylúčenými poslancami neplánujú komunikovať.

„Nech sa im darí v živote aj v politike, a tým pádom pre mňa téma pána Migaľa a Šalitroša je uzatvorená,“ uviedol Šutaj Eštok. Ako podotkol, pre poslancov Jána Ferenčáka a Romana Malatinca (obaja Hlas-SD) urobia všetko, aby sa v poslaneckom klube strany cítili dobre.

Minister zároveň odmietol, že by Migaľovi sprostredkoval dokumenty, ktoré mal vylúčený poslanec zverejniť. Vyhlásil, že Samuel Migaľ si pomýlil časovú os, pretože dokumenty mali byť verejné už dva dni predtým, ako ich sám zverejnil. „Keď ma inšpekcia predvolá, veľmi rád na výsluch prídem. Viete, ja som už bol vypovedať, odkedy som ministrom, asi sedemkrát a nerobím z toho žiadne haló, že by ma teraz v polícii niekto prenasledoval alebo mi robil zle,“ informoval minister s tým, že polícia si robí svoju prácu.

Šutaj Eštok zároveň vyhlásil, že strana Hlas-SD nikdy do vlády so stranou, ktorá sympatizuje s fašistickou alebo extrémistickou ideológiou, nepôjde.

Podpredseda vlády a minister životného prostredia Tomáš Taraba (nominant SNS) po rokovaní vlády v Červenom Kláštore odmietol, že by vláda padala. Aj samotné výjazdové rokovanie je podľa neho dôkazom, že vláda chce ísť ďalej. „Dnes sme sem prišli, aby sme pomáhali ťažko skúšanému regiónu, a všetkým nám je jasné a na tom sa zhodujeme, že ak to chceme reálne robiť, musíme byť vo vláde,“ uviedol poukazujúc i na slová vedľa stojaceho Jána Ferenčáka, primátora Kežmarku a poslanca Národnej rady SR, patriaceho do štvorice Migaľovcov. „Takže si buďte istí, že to vyriešime,“ zdôraznil.

Poslanec NR SR Samuel Migaľ, ktorého minulý týždeň vylúčili zo strany Hlas-SD, v rozhovore pre Denník N naznačil možné účelové predvolanie na výsluch pred Úrad inšpekčnej služby. Týkať sa mal zverejnenia istých materiálov. To mal dostať za úlohu od ministra vnútra a šéfa Hlasu-SD.