KDH: Vláda by mohla tento rok ušetriť na svojej prevádzke vyše 681 miliónov eur

Konsolidáciu by mali podľa opozičných poslancov z Kresťanskodemokratického hnutia (KDH) Jozefa Hajka a Martin Štuka pocítiť aj na ministerstvách a nedávať ju len na plecia zamestnancov a zamestnávateľov na Slovensku. Uviedli to na stredajšej tlačovej besede.

„Vláda, keby tento rok na sebe ušetrila 681 miliónov eur viete, čo by to znamenalo? Nemuselo by sa siahnuť na daňový bonus, mohol ostať zachovaný rodičovský dôchodok, nemuseli sa dvíhať ceny diaľničných známok či dvíhať odvody telekomunikačných operátorov, to znamená telekomunikačných služieb,“ povedal Štuk s tým, že v prípade ešte väčšieho šetrenia na ministerstvách by sa zabránilo tento rok aj zvyšovaniu dani z pridanej hodnoty (DPH).

Štát má podľa neho možnosť na sebe šetriť, no napriek tomu zodpovednosť dáva na obyvateľov Slovenska. Spresnil, že keď vláda Roberta Fica (Smer-SD) nastúpila v roku 2023, tak jej cieľom bolo ušetriť 71 miliónov eur, čo sa však nepodarilo. Naopak, štátny rozpočet sa zvýšil o 210 miliónov eur na platy pre zamestnancov. Vlani mohol štát ušetriť na svojej prevádzke podľa opozičných poslancov z KDH 494 miliónov eur, a to najmä na mzdy zamestnancov a výdavky za tovary a služby. Namiesto toho je v štátnom rozpočte aktuálne sekera vo výške 188 miliónov eur.

Hajko zdôraznil, že konsolidácia sa dotkne najmä rodín, ktoré poberajú daňový bonus na deti. Od januára tohto roka sa jeho suma znížila pre viaceré skupiny detí. Rodičia detí do 15 rokov po novom dostanú 100 eur mesačne. Pri starších deťoch od 15 do 18 rokov je to 50 eur na mesiac a rodičia dospelých detí od 18 rokov nebudú dostávať nič. Mnohí rodičia dostanú o 248 eur menej vo svojej výplate, preto podľa neho začnú premýšľať nad odchodom zo Slovenska a hľadať si prácu v zahraničí, napríklad v susednom Česku, kde by mohli zarobiť o 192 eur viac.

„Podľa vlaňajšieho prieskumu sme z agentúr prišli na to, že 21 % ľudí opýtaných žije od výplaty k výplate a nemá ďalšie peniaze. Ak títo ľudia prídu o čistú mzdu, tak sa im bude veľmi ťažko žiť a o tú mzdu prídu, lebo tak je nastavená konsolidácia,“ uzavrel Hajko. Dodal, že slovenské domácnosti sa zadlžujú najviac za posledných 15 rokov, a to o 26 %, pričom v Česku je to len o šesť percent, v Poľsku o štyri percentá a v Maďarsku o 18 %.