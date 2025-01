Prešovský samosprávny kraj chce zo štátneho rozpočtu dofinancovať obnovu Múzea A. Warhola

Po rokovaní so zástupcami vlády SR v Červenom Kláštore o tom v stredu informoval predseda PSK Milan Majerský. Týkajú sa múzea v Medzilaborciach, Strednej športovej školy v Poprade a tiež privádzača z rýchlostnej cesty R4.

Majerský konkretizoval, že chcú od štátu získať zdroje na splatenie dostavby Strednej športovej školy v Poprade. Tá podľa neho funguje tretí rok bez akejkoľvek podpory zo štátu a pritom generuje výborných študentov a skvelých športovcov, ktorí reprezentujú krajinu. „Máme požiadavku zhruba na 4,5 až päť miliónov eur, aby sme túto školu mohli splatiť,“ uviedol Majerský. Premiér Robert Fico (Smer-SD) prisľúbil, že nájdu spôsob, ako tento unikátny športový projekt podporiť.

„V Medzilaborciach sme zadefinovali sumu zhruba jeden milión eur pre Múzeum moderného umenia, aby sme v októbri mohli otvoriť toto jedinečné múzeum. Sú len dve na svete, jedno v Pittsburghu a jedno v Medzilaborciach,“ upozornil Majerský. Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) uviedol, že na dokončenie rekonštrukcie je potrebné približne 1,1 milióna eur. Deklaroval všeobecnú ochotu vlády nájsť potrebné prostriedky, aby bol plánovaný termín otvorenia v októbri reálny. „Na to, aby sa múzeum do budúcna ešte umelecky vyšperkovalo, budú potrebné ďalšie zdroje. Prioritou však je otvoriť ho ešte v tomto roku,“ dodal Raši. Riešenie dofinancovania obnovy by mali podľa premiéra hľadať rezorty financií a kultúry.

Požiadavkou kraja je tiež zafinancovanie privádzača Grófske z rýchlostnej cesty R4, ktorá sa buduje smerom k poľskej hranici. „Tam chceme, aby sa vybudoval zjazd k letisku a k vojenskej nemocnici, ktorá sa tam buduje a bude najmodernejšou na Slovensku,“ dodal Majerský.

Na stretnutí podľa neho zároveň zadefinovali niekoľko ďalších problémov, ktoré kraj trápia a tým najväčším sú marginalizované rómske komunity. „Tie v niektorých okresoch kraja prerastú do väčšiny. Snažíme sa to riešiť v rámci rôznych eurofondových projektov, v obci Lomnička sme napríklad vybudovali novú školu, aby títo ľudia mali prístup ku kvalitnému vzdelaniu,“ podotkol Majerský. Primátor Kežmarku Ján Ferenčák zdôraznil, že rozvoj regiónu je dôležitý najmä pre udržanie mladých ľudí v jednotlivých mestách a obciach. „Je to čím ďalej, tým ťažšie. Potrebujeme podporiť mestá, výstavbu nájomných bytov, aj možnosti zamestnania. Našli sme množstvo prienikov, ktoré by mali v tomto smere priniesť prospech pre ľudí,“ zdôraznil Ferenčák.