KDH nevylúčilo podporu stavebného zákona, má však viaceré pozmeňujúce návrhy

KDH požaduje najmä transparentnosť a zlepšenie prostredia pre malých a stredných podnikateľov. Uviedol to v stredu poslanec NR SR Igor Janckulík (KDH).

„Budeme o tom rokovať. Máme nejaké pozmeňujúce návrhy, ktoré ak by akceptoval, tak by sme možno zvážili návrh podporiť. Je to hlavne pre to, že KDH má stovky starostov a primátorov. Chceli by sme, aby tam bola nejaká transparentnosť, aby tam nebolo nejaké korupčné prostredie, takže by bolo ideálne, keby sa toto do toho návrhu dostalo,“ uviedol Janckulík.

Podotkol, že pri príprave návrhu zákona upozorňoval šéfa rezortu dopravy na to, že by bol vhodný odklad aspoň o jeden alebo dva roky. „Lebo som povedal, že sa môžeme dostať do tiesne, a to sa aj presne stalo. Ak tento zákon neprejde, koalícia bude mať veľké maslo na hlave, lebo nebudú fungovať absolútne stavebné úrady a informačný systém,“ upozornil poslanec za KDH s tým, že by to znamenalo kolaps aj pre bežných ľudí, ktorí majú nakúpený stavebný materiál a potrebujú začať stavať. Stavebné povolenia by im však nemal kto vydať.

KDH v rámci pozmeňujúcich návrhov podľa Janckulíka žiada zlepšenie prostredia pre malých a stredných podnikateľov, pretože sú z niektorých stavieb vylúčení. Hnutie taktiež požaduje väčšiu transparentnosť a žiadne korupčné prostredie.