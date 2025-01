Matovič: Prezident nás na stretnutie nepozval, ani by som naň nešiel

„My by sme mu ruku nepodali a na to stretnutie by sme ani nešli, lebo sa ukázalo, že Peter Pellegrini je podvodník a klamár minimálne v tej veci, že chodí utajene na snemy strany Hlas a robí politiku,“ skonštatoval Matovič. Hnutie Slovensko tvrdí, že je to v rozpore s tým, že prezident má byť nadstranícky. „Trochu považujeme za hanbu, ak by si s ním dnes ktokoľvek podával ruku napriek tomu, že je v tejto pozícii,“ povedal líder hnutia Slovensko o Pellegrinim.

Prezident zvolal na budúci týždeň okrúhly stôl predsedov troch koaličných a troch opozičných parlamentných strán k zahraničnopolitickej orientácii Slovenska. Chce o tejto téme hovoriť, pretože napriek dlhoročnému konsenzu je dnes podľa neho zahraničná politika výrazným predmetom vnútropolitického súboja.