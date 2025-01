Zelenskyj: Fico pri dodávaní plynu uprednostňuje Rusko pred partnermi

„Pred pár dňami prezident (Spojených štátov Donald) Trump urobil silné rozhodnutie, ktoré môže výrazne zvýšiť export amerického (plynu) LNG, najmä do Európy. To je presne to, čo je potrebné pre bezpečnosť a stabilitu - viac zdrojov energie od partnerov pre Európu,“ odkázal Zelenskyj slovenskému premiérovi so slovami „pre informáciu súčasného predsedu vlády Slovenska“.

„Za americký LNG sa musí platiť peniazmi, ale ruský plyn sa predáva nielen za cenu peňazí, ale aj za cenu nezávislosti a suverenity. Mnohí v Európe si tým už prešli a rozhodli sa zachovať si svoju nezávislosť a suverenitu,“ pokračoval ukrajinský prezident.

Zelenskyj obvinil Fica, že si v súvislosti s plynom pred USA a partnermi vyberá práve Rusko, čo ukrajinský prezident označil za chybu. Podľa neho každý v Európe musí myslieť z dlhodobého hľadiska a „podporovať vzťahy, ktoré posilňujú naše národy“.

Na konci roka 2024 vypršala zmluva o tranzite ruského zemného plynu cez Ukrajinu, ktorá sa zmluvu rozhodla nepredĺžiť. Premiér SR Fico následne pohrozil Ukrajine zastavením dodávok elektriny a znížením podpory pre Ukrajincov, ktorí v súvislosti s vojnou na Ukrajine našli útočisko na Slovensku.

Ukrajinský prezident v utorok vo svojom prejave na Svetovom ekonomickom fóre (WEF) v Davose v súvislosti s bezpečnosťou Európy zdôraznil, že treba zaistiť, aby žiadna európska krajina nebola závislá od jediného dodávateľa energonosičov, najmä od Ruska. Zelenskyj zdôraznil, že Európa musí intenzívnejšie a dlhodobejšie pracovať na zabezpečení svojej skutočnej energetickej nezávislosti.

Zelenskyj v Davose tiež poukázal na Fica, ktorý sa podľa neho nesnaží o prístup k americkému plynu, ale „nestráca nádej, že bude využívať bezpečnostný dáždnik USA“.