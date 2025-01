Lipavský: Zo Slovenska prichádzajú rôzne správy, môžu byť aj predčasné voľby

Jan Lipavský to povedal v utorok v relácii Interview ČT24. Poukázal na to, že slovenská koalícia aj opozícia často bojujú s nedostatkom hlasov potrebných na presadenie svojich návrhov. Situácia je podľa neho v rukách slovenských občanov, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

„Prichádzajú rôzne správy. Vidíme, že v parlamente prebieha pokus o vyjadrenie nedôvery Ficovej vláde, uskutočnila sa séria demonštrácií. Ale nezdá sa, že by v tejto chvíli opozícia mala dostatok hlasov na vyjadrenie nedôvery. Zároveň vidíme, že ani vláda dosť často nie je schopná mať na kľúčové hlasovania dostatok hlasov v parlamente. Čo by v určitý moment mohlo vyústiť do toho, že potom prezident má možnosť vyhlásiť predčasné voľby,“ opísal situáciu Lipavský.

Slovenský premiér Robert Fico v pondelok povedal, že českí politici zasahujú do vnútorných záležitostí SR, na rozdiel od slovenských, ktorí do záležitostí ČR podľa jeho slov nikdy nezasahovali. Podľa Lipavského však aj slovenskí politici českú domácu politickú scénu komentujú. Dodal, že on je v komentovaní diania na Slovensku zdržanlivý a veľmi sa k nemu vyjadrovať nechce.

„Ja sa snažím k tomu vzťahu pristupovať prakticky. Som v relatívne častom kontakte so slovenským kolegom... Pozval som ho do Prahy, čoskoro príde,“ avizoval šéf českej diplomacie návštevu Juraja Blanára.

Na otázku, či Slovensku hrozí vzhľadom na niektoré výroky Roberta Fica o Ukrajine medzinárodná izolácia, reagoval slovami, že to, či sa Slováci cítia byť izolovaní, si musia vyhodnotiť sami. ČR Slovensko podľa neho neizoluje. Jediné, čo česká vláda urobila, bol symbolický krok odloženia medzivládnych konzultácií, podotkol minister.

Dodal, že či už na úrovni EÚ alebo NATO, nezaznamenal zo strany SR krok, ktorý by ohrozoval bezpečnosť Česka.