BBSK kritizuje nefunkčnosť Fondu na podporu umenia, žiada zastavenie zmeny štatútu fondu

Hlavná hygienička SR: Do dvoch týždňov sa očakáva nárast chrípkových ochorení

DNES - 18:46 Domáce

Do dvoch týždňov sa očakáva nárast chrípkových ochorení, potom by mal prísť pokles. Na utorkovom tlačovom brífingu to uviedla hlavná hygienička SR Tatiana Červeňová.