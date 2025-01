Malatinec: Na schôdzu parlamentu pôjdem, na komunikáciu zostáva ešte týždeň času

Medzi zo strany vylúčenými poslancami Samuelom Migaľom a Radomírom Šalitrošom na jednej strane a koalíciou na druhej by zároveň mohol pôsobiť ako prostredník. Vyplýva to z Malatincovho vyhlásenia, ktoré poskytol médiám.

„Včera bola jedna vec, dnes je druhá, máte podanú ruku od strany, potom komunikujete aj s kolegami. To sú veci, ktoré sa vyhodnocujú v čase,“ vysvetlil Malatinec. Ako dodal, jeho rozhodnutie ovplyvní aj to, či zákony, ktoré vládna koalícia predloží, budú pre spoločnosť dôležité.

Malatinec zároveň jasne nepovedal, či si štvorica poslancov okolo Migaľa pýtala posty vo vládnej koalícii, ako to povedal predseda strany Hlas-SD a minister vnútra Matúš Šutaj Eštok. Podľa poslanca je normálne, že sa vo vnútri strany hovorí o ambíciách. Od predsedníctva aktuálne očakáva pozvánku na rokovania. Ak by mu ponúkli funkciu štátneho tajomníka rezortu kultúry, pod súčasnou ministerkou Martinou Šimkovičovou (nominantka SNS) by nepracoval. O poste ministra kultúry je podľa neho predčasné hovoriť.

Poslanec NR SR zdôraznil, že podporuje vládnu koalíciu a vládu Roberta Fica (Smer-SD). Zároveň si myslí, že programové vyhlásenie vlády podporuje aj Samuel Migaľ.

Nespokojní so situáciou v koalícii sú štyria poslanci Ján Ferenčák, Roman Malatinec, Radomír Šalitroš a Samuel Migaľ. V piatok (24. 1.) Hlas-SD oznámil vylúčenie dvoch poslancov - Migaľa a Šalitroša. Dôvodom boli ich požiadavky na vlastné personálne nominácie na štyri kľúčové posty. Štvorica v sobotu informovala, že zatiaľ nebude hlasovať v Národnej rade SR.

Premiér chce, aby mu Hlas vysvetlil vylúčenie poslancov. „Keby nás bolo sto vo vládnej koalícii, tak si viem predstaviť, že sa s niekým rozlúčime, ale je nás 79 a dvoch už vylúčili a ešte stále nie je vyriešený problém s Rudolfom Huliakom (nezaradený) a ďalšími dvoma,“ povedal. Zároveň nevie, čo spraví strana s Ferenčákom a Malatincom.