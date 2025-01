Kolumbia poslala do USA dve lietadlá po deportovaných občanov

Stalo sa tak po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil tejto juhoamerickej krajine po jej počiatočnom odmietnutí týchto letov sankciami a zavedením ciel.

Kolumbijské ministerstvo zahraničných vecí v pondelok uviedlo, že z letiska El Dorado v hlavnom meste Bogota odletelo popoludní do amerického mesta San Diego po 110 Kolumbijčanov lietadlo, na palube ktorého boli zamestnanci imigračných úradov, rezortu diplomacie a zdravotníci.

Krátko nato oznámilo, že ďalší stroj odletel do Houstonu v americkom štáte Texas.

Ľavicový kolumbijský prezident Gustavo Petro v nedeľu uviedol, že nepovolí dvom americkým vojenským lietadlám s vyhostenými migrantmi vstup do vzdušného priestoru svojej krajiny. Petro kritizoval najmä použitie vojenských lietadiel na deportácie a povedal, že s deportovanými Kolumbijčanmi sa musí zaobchádzať „dôstojne“ a nie „ako so zločincami“.

Trump v reakcii Bogote pohrozil, že USA zavedú 25-percentné clá na všetok tovar z Kolumbie, ktoré sa po týždni zvýšia na 50 percent, zakážu kolumbijským vládnym predstaviteľom cesty do USA a zrušia im víza, a uvalia na krajinu mimoriadne bankové a finančné sankcie a sprísnia hraničné kontroly jej občanov. Obe krajiny majú pritom podpísanú dohodu o voľnom obchode.

Petro pôvodne ako protiopatrenie ohlásil 25-percentné clá na dovoz tovaru z USA. Kolumbia však v tomto spore nakoniec Washingtonu ustúpila.

Lietadlo s deportovanými migrantmi v pondelok pristálo aj v Guatemale. Agentúre Reuters to potvrdili dvaja nemenovaní americkí vládni predstavitelia. Guatemalský predstaviteľ agentúre potvrdil, že na palube vojenského lietadla bolo 64 ľudí.

Trump ešte pred svojou inauguráciou oznámil plán masových deportácií do krajín Latinskej Ameriky, odkiaľ pochádza väčšina z odhadovaných 11 miliónov migrantov bez dokladov žijúcich v Spojených štátoch. Od jeho nástupu do úradu pred týždňom boli tisíce migrantov poslané späť do Strednej a Južnej Ameriky, no vo väčšine prípadov išlo o deportácie vyplývajúce z dohôd uzavretých skôr.