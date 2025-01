Takáč s komisárom Hansenom prebrali otázky agrosektoru, ktoré zaujímajú Slovákov

Minister spresnil, že s komisárom hovoril o dvoch veľkých témach - využití schémy n+3 v rámci prvého piliera (priame platby poľnohospodárom) za minulý rok (takzvaný decommitment) a o zmenách v oblasti spoločnej poľnohospodárskej politiky.

Vysvetlil, že v praxi to znamená, že finančné prostriedky zo starého programovacieho obdobia sa musia dočerpať do konca tohto roka.

„To, čo si povieme v roku 2020 - 2021, tak do troch rokov musíme vyčerpať. Za minulý rok máme zadeklarovanú nejakú sumu a riešime s Európskou komisiou, že čo nám uzná. Našou snahou je dostať sa na nulu, ale nepredpokladám, že až tak by sme to dokázali. Ak si však porovnáme minuloročné čerpanie v tom druhom pilieri, tie projektové výzvy, tak sa nám podarilo za rok vyčerpať toľko, ako mojim predchodcom za predchádzajúce tri roky,“ konštatoval.

Takáč dodal, že s Hansenom hovoril aj o zmenách spoločnej agropolitiky v rámci druhého piliera (opatrenia na rozvoj vidieka), čiže o financiách na konkrétne projekty.

„Chceme ísť viac do vodozádržných opatrení, aby sme udržali vodu v krajine, do krokov na zvyšovanie stavov hospodárskych zvierat, vidíme tam priestor na modifikácie a vidíme tam maximálne ústretový postoj aj komisára aj ostatných kolegov,“ zdôraznil Takáč.