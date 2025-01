Tibor Gašpar očakáva, že si Hlas a SNS urobia poriadok vo svojich kluboch

Očakáva od nich informácie o ich ďalšom fungovaní. V prípade, že si situáciu nevyriešia, môže do toho podľa jeho slov vstúpiť premiér Robert Fico (Smer-SD).

„Musí si urobiť poriadok vo svojom klube a v politickej strane aj Hlas-SD aj SNS. My to nemôžeme, ako Smer-SD, riešiť za nich. Takže očakávame, že nám vysvetlia, či a akým spôsobom mienia ďalej fungovať,“ povedal novinárom.

Gašpar si myslí, že do rokovaní by mohol vstúpiť aj predseda vlády, ale až v prípade, ak si strany nevyriešia svoju situáciu v poslaneckých kluboch samy. „Premiér môže vstúpiť do tejto situácie v čase, keď si Hlas a SNS zaujmú stanoviská, že to nevedia vyriešiť. My vieme predostrieť, že jedno riešenie je pripravené, ale v prvom rade je to teraz otázka pre stranu Hlas a pre SNS,“ skonštatoval.

Klub SNS na jeseň minulého roka opustili traja poslanci. Hlas-SD zase minulý týždeň vylúčil dvoch poslancov Samuela Migaľa a Radomíra Šalitroša zo strany. Premiér cez víkend vyhlásil, že očakáva vysvetlenie vylúčenia poslancov. V diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy poukázal na to, že koalícia má 79 poslancov a stále nie je vyriešená situácia s odídencami z klubu SNS.