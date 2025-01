Prezident reagoval na úvahy o úradníckej vláde a jeho účasti na kongrese Hlasu

Prezident SR Peter Pellegrini rázne odmieta úvahy o úradníckej vláde. Pre TASR to uviedla Kancelária prezidenta SR. K účasti na kongrese strany Hlas-SD podotkla, že ako zakladajúci predseda má prezident právo sa vo výnimočných situáciách na zasadnutiach orgánov strany zúčastniť.

„Chcem veľmi jasne povedať, že ani nerozmýšľam, ani sa nepodieľam na páde vlády a nechcem vymenovať úradnícku vládu. Toto nie je môj cieľ, toto absolútne odmietam,“ povedal Pellegrini.

Zároveň podotkol, že zodpovednosť za riadenie strany Hlas nesie výlučne jej právoplatne zvolené vedenie na čele s predsedom Matúšom Šutajom Eštokom. „Pán prezident je zakladajúcim predsedom strany Hlas-SD, ktorý podľa stanov má právo zúčastňovať sa vo výnimočných situáciách na zasadnutiach orgánov strany s poradným hlasom,“ reagovala kancelária prezidenta na otázky o účasti Pellegriniho na pracovnom kongrese strany Hlas.

Vylúčený poslanec Samuel Migaľ z Hlasu v rozhovore pre Denník N povedal, že v kuloároch sa spomína vymenovanie úradníckej vlády, ak by došlo k pádu kabinetu. V úradníckej vláde by mali podľa Migaľa zaručené pokojné vládnutie ministri Hlasu. Obáva sa, či by tak nemohlo dôjsť k nejakej forme zneužitia tejto ústavnej funkcie.

Šutaj Eštok v pondelok potvrdil, že prezident Pellegrini sa minulý týždeň zúčastnil na pracovnom kongrese strany Hlas-SD. „Poprosil som ho ako zakladajúceho predsedu, že keď je v Banskej Bystrici, aby využil možnosť prísť medzi svojich bývalých kolegov, keďže sa vo verejnom priestore dvaja vydierači, pán Migaľ a Šalitroš, zaštiťovali jeho odkazom a jeho menom,“ povedal.