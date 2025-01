Toto sú najlepšie základné a stredné školy na Slovensku podľa výsledkov žiakov

Na vedúcu pozíciu rebríčka škôl podľa dosiahnutých výsledkov žiakov sa dostala Základná škola (ZŠ) Mudroňova 83 v Bratislave. Pri stredných odborných školách (SOŠ) obhájila prvé miesto Obchodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave. Najlepším gymnáziom je v tohtoročnom rebríčku bratislavské Gymnázium na Grösslingovej ulici. Na pondelkovej tlačovej konferencii o tom informoval riaditeľ Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) Dušan Zachar.

Druhé miesto v rebríčku dosiahla ZŠ na ulici T. J. Moussona v Michalovciach a prvú trojicu uzatvára ZŠ na Kollárovej ulici zo Svätého Jura. „Najvýraznejším pozitívnym skokanom medzi ZŠ sa stala škola v Gemerskom Jablonci z rimavskosobotského okresu,“ doplnil Zachar.

Zdôraznil, že školy vykazujúce vyšší podiel detí z málo podnetného prostredia to majú na „štartovacej čiare“ oveľa ťažšie. „Je mimoriadne cenné, že sa medzi školy s veľmi dobrými výsledkami žiakov zaradila so ziskom 6,37 bodu aj ZŠ v Chminianskej Novej Vsi, kde viac ako štvrtina žiakov pochádza zo sociálne znevýhodneného prostredia,“ podotkol.

Riaditeľ INEKO vníma ako problém, že za ostatné štyri roky sa nerealizovalo testovanie piatakov. „Je to podľa nás veľká škoda, že štát, zriaďovatelia školy, ale aj rodičia, prichádzajú o drahocenné informácie, ktoré môžu potom používať pre kvalifikovanejšie rozhodovanie sa a pre účelnejšie míňanie verejných prostriedkov zo strany štátu alebo zriaďovateľov,“ poznamenal Zachar. Apelujú na ministra školstva Tomáša Druckera (Hlas-SD), aby aspoň v budúcom roku obnovil toto testovanie.

Spomedzi gymnázií boli úspešné aj Gymnázium Poštová 9 v Košiciach, na treťom mieste potom skončilo Gymnázium Jura Hronca na Novohradskej v Bratislave. V top desiatke celkovo figuruje až päť gymnázií z hlavného mesta. „Je to možné vysvetliť aj tým, že rodiny, ktoré sa koncentrujú vo veľkých centrách, sú z viac podnetného prostredia a už do tých škôl prichádzajú akoby lepšie vybavení žiaci s väčšími znalosťami,“ priblížil Zachar.

V rámci SOŠ sa v porovnaní s minulým rokom posunula na druhé miesto Obchodná akadémia na Veľkej okružnej v Žiline. Tretie miesto patrí Súkromnej SOŠ na Ulici 29. augusta v Poprade. Zachar dodal, že najvýraznejším skokanom smerom nahor v tejto kategórii je Obchodná akadémia na Dudovej ulici v Bratislave.

Do rebríčkov boli podľa INEKO zaradené školy so vzorkou v priemere aspoň 20 žiakov, respektíve absolventov počas každého z uplynulých štyroch rokov. V prípade ZŠ vstupujú do hodnotenia výsledky z Testovania 9 (60 percent), Testovania 5 (20 percent) a mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach oceňovaných ministerstvom školstva.

Zachar ozrejmil, že pri SOŠ sa berú do úvahy najväčšmi písomné maturity (40 percent) a regionálna uplatniteľnosť študentov (50 percent). Pozícia gymnázií závisí v 60 percentách od výsledkov maturít.

Zachar pripomenul, že rebríčky škôl informujú o výsledkoch žiakov, nezohľadňujú však faktory ako rozdiely medzi žiakmi či pridanú hodnotu školy.