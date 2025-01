Drucker a Majerský sa zhodli na upokojení situácie na Slovensku

Majerský si myslí, že treba ľuďom jasne povedať, že Slovensko nechce odísť z Európskej únie a NATO. Drucker apeluje na deeskaláciu a pripomína, že obe organizácie sú životným priestorom SR. Obaja to uviedli v nedeľnej diskusnej relácii V politike v televízii TA3.

Predčasné voľby by boli podľa Druckera rezignáciou na všetky sľuby, ktoré koalícia voličom dala. „My to ako strana Hlas odmietame,“ podotkol. Minister zároveň poukázal na to, že v parlamente by bolo na odsúhlasenie predčasných volieb potrebných 90 poslancov.

Majerský je za to, aby vláda mala na vládnutie štyri roky. „Veď aj v zápasoch, v športe je čas určený a tak to má byť. Ale keď vláda nevládze, tak ju treba vymeniť,“ skonštatoval šéf KDH.

Hlas navrhuje zmeny ústavy

Z ústavy netreba podľa Druckera robiť trhací kalendár. Hlas by chcel zakotviť do Ústavy SR rovnaké odmeňovanie žien a mužov, posilnenie regiónov cez zmenu volebného systému, zákaz diskriminácie na základe zdravotného postihnutia a veku a tiež kvalitné a dostupné vzdelanie.

KDH by do slovenskej ústavy chcelo zahrnúť zachovanie integrity SR v kultúrno-etických otázkach v rámci EÚ, aby nikto nemohol vstupovať do legislatívneho procesu. V prípade, že premiér Robert Fico (Smer-SD) predloží návrh dať do Ústavy SR existenciu dvoch pohlaví, Majerský bude hlasovať tak, ako mu káže jeho svedomie. „Nevideli sme zatiaľ jeho predstavu, nič nepoložil na stôl,“ poznamenal. Šéf KDH si však myslí, že takýto návrh je z Ficovej strany neúprimný. Má pocit, že ak premiérovi horí za pätami, tak predstaví takúto tému.

Drucker v reakcii na vylúčenie dvoch poslancov z Hlasu povedal, že ich požiadavky boli čisto osobné a nemali nič so zlepšením situácie na Slovensku či života ľudí. Poslanci Ján Ferenčák a Roman Malatinec sú zakladajúcimi členmi strany a chcú ešte s nimi debatovať o tom, či chcú pokračovať v tom, o čom je strana a pre koho je určená.