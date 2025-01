Vodiči si musia v sobotu ráno dávať pozor na hmlu

Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v okrese Vranov nad Topľou a v okolí Kráľovského Chlmca a Iliašoviec, do 50 metrov na diaľnici D1 v okolí Popradu. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.

Zelená vlna STVR upozorňuje na hmlu aj v Bratislave. Výstrahu pred hmlou na väčšine územia na sobotné ráno vydal Slovenský hydrometeorologický ústav, informuje na svojom webe.

Zľadovatený sneh do hrúbky jedného centimetra sa miestami nachádza na ceste II/537 Liptovský Hrádok - Podbanské a na cestách III. triedy v obvode Liptovský Hrádok. Horské priechody sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je vlhký až mokrý.

Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú podľa cestárov zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, vo vyšších polohách zriedkavo pokrytý vrstvou kašovitého až utlačeného snehu.