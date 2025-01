Putin: Keby Trumpovi neukradli voľby 2020, možno by nebola "ukrajinská kríza"

Putin uviedol, že k "ukrajinskej kríze" v roku 2022 nemuselo dôjsť, ak by bol v tom čase americkým prezidentom práve Trump. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.

Sme pripravení na rokovania, potvrdil Putin

„Čo sa týka otázky rokovaní..., vždy sme hovorili - a to chcem ešte raz zdôrazniť -, že sme pripravení na rokovania o ukrajinskej otázke,“ povedal Putin pre ruskú televíziu. Rokovania s Ukrajinou podľa neho komplikuje skutočnosť, že jej prezident Volodymyr Zelenskyj podpísal dekrét, ktorý ukrajinským predstaviteľom zakazuje viesť rozhovory s Ruskom, píše Reuters.

Ruský prezident zároveň uviedol, že k vojne na Ukrajine - ktorú označil za „krízu na Ukrajine“ - nemuselo dôjsť, ak by bol v úrade Trump.

„Nemôžem s ním nesúhlasiť, že ak by bol prezidentom - ak by mu v roku 2020 neukradli volebné víťazstvo -, možno by nedošlo ku kríze na Ukrajine, ktorá vznikla v roku 2022,“ povedal šéf Kremľa.

Trump niekoľkokrát vyhlásil, že vojna na Ukrajine by nikdy nebola nevypukla, ak by bol prezidentom. Svojho predchodcu Joea Bidena obvinil, že svojím konaním prispel k vypuknutiu tejto vojny, keď sa rozhodol, že by Ukrajina mala mať možnosť vstúpiť do NATO - hoci ruský prezident s tým kategoricky nesúhlasil.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v piatok v súvislosti s možnými rokovaniami uviedol, že Putin „čaká na signály z USA“.

Ruský minister zahraničných vecí Sergej Lavrov však podľa Reuters povedal, že nevidí náznaky toho, že by Ukrajina alebo Západ boli pripravené na mierové rokovania, a to aj napriek ich opakovaným vyhláseniam o ich potrebe.

Moskva žiada opätovné zvolenie Zelenského

Putin ešte v decembri uviedol, že Rusko je pripravené rokovať s kýmkoľvek vrátane ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, píše Reuters. Zároveň však povedal, že na to, aby Moskva považovala Zelenského za legitímneho signatára akejkoľvek dohody, by musel byť ukrajinský prezident - ktorého funkčné obdobie sa skončilo minulý rok, ale parlament mu ho predĺžil z dôvodu vojnového stavu - opätovne zvolený. Ukrajina tvrdí, že neexistujú pochybnosti o Zelenského legitimite a cieľom ruských vyjadrení je podkopať autoritu ukrajinského prezidenta.

Nový americký prezident počas kampane niekoľkokrát vyhlásil, že dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou dosiahne v deň nástupu do funkcie, ak nie skôr. Koncom októbra urobil posun v rétorike a začal hovoriť, že vojnu dokáže vyriešiť „veľmi rýchlo“. Po zvolení to ešte viac zmiernil a hovorí, že konflikt jednoducho „vyrieši“, ale nenaznačil konkrétny plán. V stredu na svojej sieti Truth Social vyzval ruského náprotivka, aby čo najskôr pristúpil na dohodu o ukončení vojny na Ukrajine. V opačnom prípade USA podľa Trumpa uvalia „vysoké dane, clá a sankcie“ na všetko, čo im a ďalším krajinám Rusko predáva.

Putin v piatok zároveň vyzdvihol Trumpa ako „múdru a pragmatickú osobu“ a uviedol, že neverí, že americký prezident bude tlačiť na zníženie svetových cien ropy v snahe uškodiť Rusku.