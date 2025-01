Autobus na ceste zachytil medveďa, zviera po zrážke ušlo

Richter: Opozícia hodila "biely uterák do ringu"

DNES - 18:34 Domáce

Opozícia hodila "biely uterák do ringu" a odstúpila od ďalšieho rokovania. Zľakla sa, o čom by sa mohlo na mimoriadnej schôdzi diskutovať. Na tlačovej konferencii to uviedli Ján Richter a Tibor Gašpar.