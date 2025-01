Scholz podporil dotovanie elektromobilov vyrobených v Nemecku

Nemecký kancelár Olaf Scholz sa vyslovil za dotovanie elektromobilov vyrobených v Nemecku. Takáto forma podpory by si vyžadovala súhlas Európskej komisie (EK) a najlepšie by bolo nájsť riešenie na celoeurópskej úrovni, povedal v rozhovore pre utorkové vydanie denníka Freie Presse. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

„Nákup elektromobilov nemožno jednoducho nariadiť,“ povedal Scholz. Výrobcovia však v súčasnosti ponúkajú čoraz viac vozidiel, ktoré sú technicky vyspelejšie a lacnejšie a „vďaka tomu som presvedčený o budúcnosti elektromobilov“, uzavrel kancelár, ktorý sa koncom februára uchádza o znovuzvolenie.

Nemecké združenie automobilového priemyslu (VDA) v utorok upozornilo, že na splnenie limitov oxidu uhličitého (CO2) pre nové vozidlá v Európskej únii (EÚ) je v tomto roku potrebné výrazne zvýšiť počet elektromobilov na nemeckých cestách. Len predaj čisto batériových áut by sa musel v roku 2025 v porovnaní s predchádzajúcim rokom zvýšiť o približne 75 % alebo 666.000 kusov, vyhlásil v utorok Manuel Kallweit, hlavný ekonóm VDA.

Podľa platných právnych predpisov EÚ by výrobcovia automobilov mohli od tohto roku čeliť vysokým pokutám v dôsledku prísnejších limitov CO2 pre vozový park. VDA očakáva, že v roku 2025 bude v Nemecku celkovo približne 2,8 milióna nových automobilov. To by bol približne rovnaký nárast ako v minulom roku a stále asi o štvrtinu menej ako v predkrízovom roku 2019.