Takáč: Nie je jednoduché nájsť schopného manažéra na post predsedu ÚGKK

„Spoločne hľadáme náhradu, nie je to jednoduché. Vidíme ten lynč, ktorý je. Oslovili sme viacerých schopných manažérov, ktorí povedali, že v takejto dobe a v takejto situácii, pri tomto opozičnom lynči do tohto nepôjdu. Takže je to veľmi náročné, ale robíme všetko preto, aby bolo meno nejakého človeka 'na stole'. V konečnom dôsledku bude z hľadiska vymenovania rozhodovať vláda,“ zdôraznil Takáč.

Predseda ÚGKK SR Juraj Celler sa v pondelok (20. 1.) vzdal svojej funkcie. Podľa svojich slov tak urobil pre zachovanie stability a dôveryhodnosti úradu. „Toto rozhodnutie prijímam s plným vedomím zodpovednosti, ktorú táto funkcia nesie, a s cieľom zabezpečiť, aby úrad mohol naďalej efektívne a transparentne plniť svoje poslanie v prospech občanov Slovenskej republiky,“ uviedol v pondelok Celler.