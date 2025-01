Trump predstavil odvážne plány: Stav núdze a masívne deportácie

„Ako prvé vyhlásim stav núdze na našej južnej hranici. Všetok nelegálny vstup bude okamžite zastavený, a začneme s procesom návratu miliónov a miliónov kriminálnikov z cudziny späť na miesta, odkiaľ prišli,“ uviedol.

Trump vo svojom inauguračnom prejave ďalej dodal, že ho „zachránil Boh, aby učinil Ameriku opäť veľkou“. „Boh ma zachránil z nejakého dôvodu,“ vyhlásil v americkom Kapitole. Podľa AFP sa tak odvolával na pokus o jeho zavraždenie počas predvolebnej kampane.

BREAKING: President Trump just said he will use the Alien Enemies Act of 1798 to "eliminate the presence of all foreign gangs and criminal networks."



GOODBYE, CRIMINALS! pic.twitter.com/zqLJGtcoLZ — Bo Loudon (@BoLoudon) January 20, 2025

Trump: Vezmeme si Panamský prieplav

Nový americký prezident ďalej zopakoval, že Spojené štáty „si vezmú späť“ Panamský prieplav, pričom tvrdil, že Čína nad touto vodnou trasou získala kontrolu. „Nedali sme to Číne, dali sme to Paname. A berieme si to späť,“ vyhlásil Trump, ktorý predtým nevylúčil ani využitie vojenskej sily.

V prejave ďalej dodal, že jeho administratíva vyhlási „stav národnej energetickej núdze“ s cieľom výrazne rozšíriť ťažbu v krajine, ktorá je popredným svetovým producentom ropy a plynu, čo signalizuje prudký odklon od politiky Joea Bidena zameranej na klímu. „Inflačná kríza bola spôsobená masívnym prečerpávaním a eskaláciou cien energií,“ zdôvodnil.

Koniec Parížskej dohody

Trumpova administratíva v pondelok krátko po tom, čo zložil prísahu, oznámila, že Spojené štáty majú zámer vystúpiť z Parížskej klimatickej dohody - už po druhýkrát. Podľa AFP ide o odmietnutie globálneho úsilia bojovať proti otepľovaniu planéty.

Republikánsky prezident v prejave ďalej uviedol, že oficiálnou politikou jeho vlády bude uznávanie len dvoch pohlaví - mužského a ženského.

'There are only two genders - male and female'



Donald Trump declares US government will only recognise male and female genders going forward. pic.twitter.com/VFwf9lZO3s — GB News (@GBNEWS) January 20, 2025

USA budú podľa jeho slov opäť „vzmáhajúcim sa národom“, ktorý rozširuje svoje územie, a dodal, že krajina umiestni svoju vlajku na Marse. „V posledných rokoch Amerika trpela, ale my ju opäť postavíme na nohy. Amerika bude opäť uctievaná a ospevovaná. Nech jej Boh žehná,“ ukončil svoj inauguračný prejav nový americký prezident.