Macron vyzval "Európu, aby sa prebudila" a prispôsobila sa hrozbám

Ako podľa TASR informovala agentúra AP, Macron to uviedol vo svojom novoročnom prejave k vojakom na veliteľstve digitálnej a kybernetickej podpory armády, ktoré sídli Cesson-Sévigné pri meste Rennes v západnom Francúzsku.

Pokiaľ ide o NATO, Macron potvrdil, že „Francúzsko verí v silu NATO“, najmä pre to, že „je to prirodzený priestor pre spoluprácu so Spojenými štátmi, pokiaľ zostanú oddané európskej bezpečnosti“. Macron pritom nevylúčil možnosť zmeny stratégie zo strany Spojených štátov a vyzval: „Premeňme túto potrebu autonómie na príležitosť, na európske strategické prebudenie.“

Podľa Macrona sa Francúzsko a Európa musia prispôsobiť vyvíjajúcim sa hrozbám a meniacim sa záujmom. „Kto by si pred rokom pomyslel, že Grónsko bude v centre politických a strategických debát? A je to tak,“ pripomenul Macron.

Za kľúčové Macron považuje zámer poskytnúť Ukrajine trvalú podporu, aby Kyjev mal pri prípadných budúcich mierových rokovaniach silnú pozíciu. Ukrajina musí dostať záruky proti akémukoľvek návratu vojny na svoje územie a Európa musí v tomto procese plne zohrať svoju úlohu.

Macron pripomenul, že „Ukrajina je dnes strážcom Európy“ a privítal angažovanosť francúzskej armády „najmä“ pri výcviku ukrajinských vojakov.

AP pripomenula, že Trump kritizoval náklady amerických daňových poplatníkov na vojnu na Ukrajine prostredníctvom veľkých balíkov vojenskej pomoci a dal jasne najavo, že chce preniesť väčšiu časť fiškálneho bremena na Európu.

Pokiaľ ide o Trumpov sľub o rýchlom ukončení vojny na Ukrajine, Macron uviedol, že „tento konflikt sa neskončí ani zajtra, ani pozajtra a nebude to koniec problému, ktorú pre Európu predstavuje Rusko“.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj minulý týždeň informoval uviedol, že s Macronom diskutoval o možnosti nasadenia vojakov západných štátov na Ukrajine, a to na zabezpečenie akejkoľvek mierovej dohody, ktorou by sa skončila takmer tri roky trvajúca vojna s Ruskom.

Potenciálne vyslanie európskych jednotiek ako mierových síl na Ukrajinu je spojené s rizikom, pripomenula AP. Takýto krok by totiž nemusel odradiť Rusko od ďalšieho útoku na Ukrajinu v budúcnosti, čoho sa obávajú ukrajinskí predstavitelia, a mohol by zatiahnuť európske krajiny do priamej konfrontácie s Moskvou. To by zasa mohlo do konfliktu vtiahnuť alianciu NATO - vrátane Spojených štátov.