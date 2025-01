Opozícia v návrhu uznesenia kritizuje alarmujúco nízke čerpanie eurofondov

Vyplýva to z návrhu uznesenia skupiny opozičných poslancov Národnej rady (NR) SR z klubu Slovensko, Za ľudí, KÚ. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová v pondelok upozornila na to, že čerpanie Programu Slovensko je podľa aktuálnych dát len na úrovni 3,04 %.

Skupina poslancov navrhuje vláde, aby prijala krízové opatrenia na zvýšenie čerpania eurofondov vrátane zjednodušenia procesov na schvaľovanie projektov a vyplácanie prostriedkov. Taktiež by podľa nich mali byť posilnené kapacity na úrovni ministerstiev, regionálnych partnerov a platobných agentúr. Vytvorený by mal byť aj centralizovaný systém monitorovania a riadenia.

„NR SR vyzýva vládu SR, aby vyvodila politickú zodpovednosť za súčasný stav vrátane personálnych zmien na ministerstve a v ďalších dotknutých inštitúciách,“ uviedli predkladatelia v návrhu uznesenia NR SR s tým, že parlament a verejnosť by mali byť transparentne a pravidelne informovaní o stave implementácie.

Poslanci žiadajú aj zabezpečenie plnenia pravidla n+3, aby sa predišlo prepadnutiu prostriedkov v hodnote miliárd eur. Upozornili aj na potrebu zintenzívnenia spolupráce s Európskou komisiou (EK) na odstránení systémových chýb.

Remišová poukázala na to, že podľa údajov Ministerstva financií (MF) SR k 1. januáru tohto roka bolo v rámci Programu Slovensko vyčerpaných 382,26 milióna eur. Celková alokácia je pritom vo výške 12,59 miliardy eur. „Eurofondy sú jediné peniaze pri drastickej konsolidácii, ktoré má Slovensko na investície. Vláda a ministerstvo regionálneho rozvoja však tieto peniaze nevedia doručiť do regiónov, kde pre to stoja obnovy ciest, škôl, výstavba vodovodov a kanalizácií, z ktorých sa napriek silným rečiam nepodarilo zrealizovať ešte vôbec nič,“ povedala Remišová.

Objasnila, že EK stanovila pre čerpanie eurofondov míľniky z ktorých vyplýva, že do konca tohto roka je potrebné vyčerpať 1,54 miliardy eur. „Pri miere neschopnosti, chaose a hádok je to však absolútne nereálne. Aj preto som predložila na najbližšiu parlamentnú schôdzu návrh riešenia. V uznesení chceme zaviazať vládu, aby predstavila realistický plán, ako chce za rok splniť míľnik a vyčerpať zvyšných 1,17 miliardy eur,“ uzavrela Remišová.

Minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Richard Raši (Hlas-SD) v pondelok vysvetlil, že nové eurofondové obdobie sa začalo už 1. januára 2021. „Hegerova vláda, aj s pani Remišovou ako vicepremiérkou, končila v máji 2023,“ podotkol.

„Do 15. mája 2023, čiže za 29 a pol mesiaca, nedokázala vypísať jednu výzvu na čerpanie fondov, nedokázala zazmluvniť ani jeden eurofondový projekt, a teda nedokázala vyčerpať ani jediné euro. A dnes tu vykrikuje, ako slabo čerpáme,“ dodal Raši s tým, že do konca roka bude vyčerpaných 1,5 miliardy eur.