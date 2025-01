Stohlová: Poslanci chcú deštruktívnym spôsobom zvrátiť reformu národných parkov

Poslanecký návrh, aby štátne pozemky a nehnuteľnosti neprechádzali po uskutočnení zonácie do správ národných parkov, považuje Stohlová za nehorázny krok, ktorý NP vráti o desiatky rokov späť. Myslí si, že prioritou by opäť bola „bezbrehá ťažba a papalášske poľovačky“. „Huliakovci chcú ukončiť mechanizmus, ktorým po dokončení zonácie správa štátnych pozemkov prejde od štátnych lesníkov pod národné parky. Spätne chcú vrátiť dokonca aj pozemky na Muránskej planine, v Slovenskom krase či Veľkej Fatre. Tam sa medzičasom utlmila ťažba dreva a rozbehol rozvoj regiónu cez udržateľný turizmus. Oceňovali to aj miestni obyvatelia či podnikatelia,“ povedala Stohlová.

Návrh je podľa poslankyne v rozpore s plánom obnovy. Tvrdí, že zvrátenie už naplnených míľnikov by ohrozilo miliardy eur. Slovensko by muselo vrátiť aj tie financie, ktoré už dostalo. Stohlová chce preto viesť intenzívne vyjednávania, aby tento zákon nezískal podporu, respektíve došlo k jeho stiahnutiu. K tomu vyzýva aj ministra životného prostredia Tomáša Tarabu (nominant SNS) a podpredsedu vlády SR pre plán obnovy Petra Kmeca (Hlas-SD).

Stohlová zároveň poukázala na to, že jedným z predkladateľov okrem nezaradených poslancov je aj poslanec vládnej koalície Roman Malatinec. „Opäť sa ukazuje, aká nestabilná je táto koalícia. Každý sa pozerá len na svoje záujmy, prospech Slovenska ich nezaujíma. Huliak s Malatincom skáču po hlave nielen ministrovi Tarabovi, ktorý by prišiel o kontrolu nad obrovským územím vo svojej kompetencii, ale aj podpredsedovi vlády Kmecovi,“ skonštatovala.

Skupina poslancov chce zrušiť ustanovenie v zákone tak, aby do budúcna neprechádzali pozemky a nehnuteľnosti v správe Slovenského pozemkového fondu (SPF) a správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu po uskutočnení zonácie do pôsobnosti správ národných parkov. Pozemky v správe národných parkov Muránska planina, Slovenský kras a Veľká Fatra by sa podľa ich návrhu mali vrátiť do správy SPF a správcu lesného majetku vo vlastníctve štátu.