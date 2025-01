Biden strávil posledný deň v úrade v Južnej Karolíne; privítal prímerie v Gaze

„Po toľkej bolesti, smrti a stratách na životoch dnes zbrane v Gaze stíchli,“ povedal Biden počas návštevy v americkom štáte Južná Karolína, kam zavítal v posledný deň svojho funkčného obdobia. Obhajoval pritom svoju rozhodnú podporu Izraela voči kritike, že mohla USA zatiahnuť do rozsiahlejšieho konfliktu, na ktorou sa však podľa vlastných slov zamýšľal.

„Dospel som však k záveru, že opustenie kurzu, ktorým som sa vydal, by nás neviedlo k prímeriu, ktorého sme dnes svedkami. Namiesto toho by to predstavovalo hrozbu širšej vojny v regióne, ktorej sa mnohí obávali. Tento región sa teraz zásadne zmenil,“ dodal.

Biden v tejto súvislosti zdôraznil, že najvyšší predstavitelia Hamasu boli zabití a vážne oslabení boli na Blízkom východe vďaka Izraelu s podporou USA taktiež vplyvní podporovatelia tohto militantného hnutia. „Hizballáh (libanonské militantné hnutie), jeden z najväčších podporovateľov Hamasu, bol na bojisku výrazne oslabený a jeho vedenie zničené,“ dodal.

Povedal, že izraelské vojenské ťaženie v regióne bolo „mimoriadne úspešné“, čo viedlo okrem iného k stiahnutiu Hizballáhu z Libanonu a nastoleniu nového premiéra a prezidenta tejto krajiny, ktorí podporujú jej suverenitu. Biden okrem toho spomenul aj zvrhnutie dlhoročného prezidenta Bašára Asada v Sýrii a v dôsledku toho aj značné oslabenie Iránu. Teherán sa podľa Bidena teraz nachádza „v najslabšej pozícii za celé desaťročia.“

Dohoda o prímerí v Gaze medzi Izraelom a Hamasom začala platiť o 11.15 h miestneho času (10.15 h SEČ), a teda o takmer tri hodiny neskôr, ako pôvodne mala. Dôvodom bolo, že Hamas oneskorene poskytol mená rukojemníčok, ktoré následne v nedeľu prepustil.

Biden v súvislosti s dosiahnutou dohodou povedal, že teraz je na nastupujúcej administratíve Donalda Trumpa, aby ju pomohla realizovať.

Hamas v nedeľu prepustil v súlade s dohodou prvé tri rukojemníčky, tie už dorazili do Izraela, kde sa podrobujú lekárskym prehliadkam, pričom už sa stretli so svojimi matkami, ako informovala izraelská armáda. Prepustenie rukojemníčok privítal Biden aj ďalší svetoví lídri, vrátane predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej či nemeckého kancelára Olafa Scholza. Hamas výmenou za rukojemníčky očakáva od Izraela ešte v priebehu nedele prepustenie 90 palestínskych väzňov.

Palestínske militantné hnutie by malo celkovo v prvej z celkových troch fáz prímeria v priebehu 42 dní prepustiť 33 rukojemníkov, zatiaľ čo Izrael má prepustiť 990 až 1650 palestínskych väzňov a zadržaných osôb.