Tomáš Taraba víta kultúrno-etickú iniciatívu, podľa Šimečku rozoštve ľudí

V diskusnej relácii televízie TA3 V politike to naznačil podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS). Líder Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka si myslí, že premiér potrebuje zakryť zlyhania vlády témou, ktorá opäť rozoštve spoločnosť.

Taraba priblížil, že iniciatíva dá priestor „ukotviť Slovensko v priestore normálnosti“. „Je tu možnosť, aby sme legislatívne zadefinovali nespochybniteľné postavenie dvoch pohlaví, to je muž a žena,“ uviedol Taraba. Legislatíva podľa neho umožní vyhnúť sa tlaku LGBTI ideológie a snáh ju pretlačiť do škôl. Nemyslí si, že by zákony chrániace tradičnú rodinu boli témami, ktoré rozoštvávajú spoločnosť.

Opozičný líder reagoval tým, že takúto iniciatívu čakal. Zdôraznil, že cieľom premiéra je zakryť zlyhania vlády. „Potrebuje odvrátiť pozornosť od problémov, ktoré vyvolávajú stále väčší odpor a tak prichádza s témami, ktoré len polarizujú spoločnosť. To je totiž to, čo potrebuje Robert Fico, rozdeliť, rozoštvať ľudí,“ dodal predseda PS. Upozornil, že ľudí trápi drahota, zlyhávajúce služby štátu, daňová záťaž či ekonomická stagnácia.