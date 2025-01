Perplexity AI ponúkla fúziu s TikTokom v USA

Americký startup, ktorý sa špecializuje na vyhľadávanie pomocou umelej inteligencie, predložil čínskej materskej spoločnosti TikToku, ByteDance ponuku, podľa ktorej by sa Perplexity AI zlúčil s TikTokom v USA. Vznikol by tak nový subjekt, ktorého súčasťou by boli Perplexity, TikTok U.S. a New Capital Partners.

Podľa zdroja oboznámeného so situáciou, ktorý si želal zostať v anonymite vzhľadom na dôvernú povahu potenciálnej dohody, by nová štruktúra umožnila, aby si väčšina existujúcich investorov spoločnosti ByteDance ponechala svoje podiely. Perplexity AI by zasa získala viac videa.

Akákoľvek potenciálna transakcia medzi Perplexity AI a ByteDance by zrejme trvala mesiace a TikTok už medzitým v USA prestal fungovať. Dôvodom je zákon o jeho zákaze, ktorý v piatok (17. 1.) potvrdil Najvyšší súd Spojených štátov. TikTok v sobotu neskoro večer miestneho času odpojil prístup svojim používateľom v Spojených štátoch.

„V USA bol prijatý zákon, ktorý TikTok zakazuje, čo, bohužiaľ, znamená, že ho zatiaľ nemôžete používať. Máme šťastie, že prezident Trump naznačil, že po nástupe do funkcie bude s nami spolupracovať na riešení, ako TikTok obnoviť,“ uviedla spoločnosť v oficiálnom vyhlásení.

Novozvolený americký prezident Donald Trump však signalizoval, že zrejme odloží platnosť zákazu TikToku v USA. Trump v sobotu (18. 1.) uviedol, že po svojom nástupe do funkcie v pondelok (20. 1.) „s najväčšou pravdepodobnosťou“ dá TikToku 90 dní na vyriešenie situácie.

„S najväčšou pravdepodobnosťou príde k predĺženiu o 90 dní, pretože je to vhodné,“ uviedol Trump v rozhovore pre televíziu NBC. „Ak sa tak rozhodnem, pravdepodobne to oznámim v pondelok.“