Taraba a Šimečka sa zhodli na nebezpečnosti Dankovej rétoriky v Moskve

V diskusnej relácii TA3 V politike sa na tom zhodli podpredseda vlády a minister životného prostredia SR Tomáš Taraba (nominant SNS) a poslanec Národnej rady (NR) SR a predseda Progresívneho Slovenska (PS) Michal Šimečka.

Taraba zdôraznil, že nemá nič proti návštevám Moskvy a stretnutiam s predstaviteľmi Ruskej federácie v prípade obhajoby národnoštátnych záujmov Slovenska. „Ak to však niekto využíva na to, aby narúšal vzťahy s našimi spojencami v Európskej únii (EÚ) a NATO, tak tomu nerozumiem,“ uviedol. Chápe v tejto súvislosti i krok veľvyslancov západných štátov v SR, ktorí sa ohradili voči vyjadreniam Danka pre ruské štátne médiá. „Ak nejaký členský štát NATO povie, že iný členský štát NATO sa snaží o destabilizáciu, to sú nebezpečné slová,“ skomentoval Dankove vyjadrenia.

Predseda PS s týmto názorom súhlasí, za ešte väčšie riziko však považuje vyjadrenia podpredsedu NR SR Tibora Gašpara (Smer-SD), pripúšťajúce možnosť vystúpenia SR z EÚ. „Pán premiér tieto slová de facto potvrdil vo svojom videu na sociálnej sieti, keď hovoril o možnom rozpade EÚ spôsobom, ako by si to sám želal,“ povedal. Zdôraznil, že okrem politických konzekvencií môžu mať tieto vyjadrenia aj negatívny ekonomický efekt, napríklad neochotu zahraničných partnerov investovať na Slovensku.

Taraba mieni, že Gašparove slová boli dezinterpretované. „Tu nikto nejde vystúpiť z EÚ a NATO, my ale musíme byť kritickí voči tomu, čo v únii nefunguje a v dôsledku čoho hrozí, že ak sa tieto veci nebudú riešiť, môže to naštartovať aj v iných štátoch proces, ktorý v Británii viedol k vystúpeniu z EÚ,“ upozornil. Pripomenul, že Gašpar reagoval na návrh SaS zakotviť členstvo SR v EÚ a NATO v ústave a tento status môcť meniť len zmenou ústavného zákona. „Povedal, že ak sa o vstupe SR do oboch spoločenstiev rozhodlo v referende, rovnaký mechanizmus by mal platiť aj v prípade možnosti vystúpenia,“ vysvetlil. Zopakoval, že SR má miesto i budúcnosť v euroatlantických štruktúrach.

Potenciál Slovenska v rámci suverénnej zahraničnej politiky vidí Taraba v diplomatických aktivitách pri zmierňovaní konfliktov, „obrusovaní hrán“, pripomenul, že aj toto boli dôležité témy vládnych návštev v Čine a Brazílii na konci minulého roka.

Šimečka upozornil, že tzv. politika na štyri svetové strany, ktorú proklamuje vláda, naráža na čoraz väčšie problémy. Kritizoval výroky premiéra, ktoré poškodzujú súčasné, ale i budúce vzťahy s Ukrajinou, poukázal tiež na zhoršené vzťahy s Poľskom i Českom.