Wall Street Journal: Trump chce ako prezident navštíviť Čínu

Trump podľa WSJ povedal svojim poradcom, že by chcel do Číny cestovať počas prvých 100 dní vo funkcii. Budúci americký prezident a čínsky prezident Si Ťin-pching prostredníctvom svojich zástupcov diskutovali o osobnom stretnutí, uviedol WSJ. Jednou z možností je podľa informácií denníka, že Trump pozve čínskeho prezidenta do Spojených štátov.

Novozvolený americký prezident v piatok telefonoval so Si Ťin-pchingom a telefonát označil „za dobrý rozhovor pre Čínu aj USA“. Dodal, že očakáva, že spoločne vyriešia mnohé problémy. „Spolu s prezidentom Sim urobíme všetko pre to, aby bol svet pokojnejší a bezpečnejší,“ uviedol.

Podľa AP sa očakáva, že vzťahy medzi USA a Čínou budú jednou z hlavných tém Trumpovho druhého funkčného obdobia, ktoré sa začína v pondelok 20. januára. Napätie medzi oboma veľmocami podľa americkej agentúry hrozí najmä v obchodnej oblasti, v otázke technológií a budúcnosti ostrova Taiwan.

Trump v minulosti varoval, že pokiaľ Peking neurobí viac pre zastavenie obchodovania s vysoko návykovou omamnou látkou fentanyl, uvalí na čínsky tovar dodatočné desaťpercentné clo. Počas predvolebnej kampane hrozil i clami na čínsky tovar presahujúcimi 60 percent.

AP však pripomína, že v minulosti Trump vyzdvihoval svoj vzťah s prezidentom Sim. Uviedol taktiež, že Čína by mohla pomôcť pri urovnávaní medzinárodných kríz, akou je napríklad vojna na Ukrajine.

Prezident Si dostal pozvánku aj na Trumpovu pondelkovú inauguráciu. Osobne sa na nej však nezúčastní a zastupovať ho bude viceprezident Chan Čeng.

CNN informuje, že Trump má záujem navštíviť aj Indiu, kde by sa chcel stretnúť s tamojším premiérom Naréndom Módím.