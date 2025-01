UUPV: Kybernetický útok na kataster môže spomaliť prípravu stavebného portálu

Spustený by mal byť od 1. apríla tohto roka, odkedy by mal platiť aj nový stavebný zákon. Upozornil na to Úrad pre územné plánovanie a výstavbu (UUPV) SR.

„Kybernetický útok na kataster sa priamo aj nepriamo dotýka Úradu pre územné plánovanie a výstavbu SR. Predstavitelia miest a obcí po celej krajine avizujú zastavené územné a stavebné konania. Ich oddelenia výstavby a stavebné úrady nevedia identifikovať a overiť vlastníkov parciel. Primátori a starostovia veria, že situácia sa bude čo najskôr zlepšovať,“ uviedol predseda UUPV Milan Valašík.

Napadnutý informačný systém katastra nehnuteľností podľa neho pravdepodobne spomalí aj prípravu nového stavebného portálu, na ktorého príprave sa spolupodieľa aj s Úradom geodézie, kartografie a katastra SR. Oba úrady by mali na ňom totiž úzko spolupracovať a vzájomne si vymieňať dáta. Stavebný portál má do budúcnosti zjednodušiť, zrýchliť a zefektívniť procesy, ktoré sa týkajú stavebných konaní. Prispieť by to malo najmä k rýchlejšiemu schvaľovaniu či vydávaniu stavebných povolení.

UUPV systematicky monitoruje a analyzuje vývoj kybernetických hrozieb v domácom aj medzinárodnom prostredí. V oblasti ochrany údajov a bezpečnosti jeho informačných systémov intenzívne spolupracuje s kompetentnými inštitúciami. Rovnako priebežne posilňuje bezpečnostné mechanizmy a prijíma dodatočné opatrenia na zvýšenie odolnosti voči kybernetickým hrozbám.

„Aktuálna situácia spojená s portálom katastra zdôraznila nevyhnutnú potrebu zabezpečenia informačných systémov a sietí štátnych orgánov, ktoré spracúvajú údaje občanov, štátnych inštitúcií a samospráv,“ dodal Valašík.