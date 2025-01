SaS chce, aby bol poplatok za vyradenie vozidla 50 eur namiesto 500 eur

Zníženú sumu chcú zaviesť cez generálny pardon, ktorý by trval šesť mesiacov, od 1. mája 2025 do 31. októbra 2025. Vyplýva to z novely zákona o odpadoch, ktorú do Národnej rady (NR) SR predložili poslanci za SaS Jana Bittó Cigániková a Marián Viskupič.

„Za vyradenie fyzicky neexistujúceho vozidla z evidencie je v súčasnosti povinnosť platiť príspevok do Environmentálneho fondu v sume 500 eur. Predloženým návrhom sa navrhuje v období od 1. mája 2025 do 31. októbra 2025 zaviesť možnosť odhlásiť neexistujúce motorové vozidlo z evidencie za znížený príspevok do Environmentálneho fondu na úrovni 50 eur,“ uviedli v dôvodovej správe poslanci. Presadiť to chcú cez prechodné ustanovenie v zákone.

„Vyžadovanie 500-eurového poplatku za vyradenie je značná suma. Tieto situácie sa vo väčšine prípadov týkajú sociálne slabších občanov, pre ktorých je suma 500 eur likvidačná. Navrhovaný generálny pardon má v tomto smere aj sociálny rozmer,“ skonštatovali poslanci. Je podľa nich prirodzené, že majitelia neexistujúcich vozidiel nechcú platiť za ich vyradenie 500 eur, a tak tento problém „tlačíme pred sebou už dlhé roky“. Okrem iného to podľa SaS znižuje relevantnosť a presnosť databáz evidencie vozidiel a zbytočne zaťažuje úrady.

Opoziční poslanci navrhli, aby nová legislatíva platila od 1. mája.