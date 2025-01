Hlas-SD: Odmietame akúkoľvek diskusiu o vystúpení SR z EÚ a NATO

Reagovala tak na slová podpredsedu Národnej rady SR za Smer-SD Tibora Gašpara, ktorý v piatok (17. 1.) pripustil možnosť vystúpenie z oboch spoločenstiev ako krajného riešenia.

„Strana HLAS presadzuje suverénnu zahraničnú politiku, v ktorej musia byť slovenské záujmy na prvom mieste. Odmietame však akúkoľvek diskusiu o možnom vystúpení Slovenska z EÚ alebo NATO,“ uviedla hovorkyňa strany Michaela Eliášová.

Na Gašparove slová zareagoval aj prezident SR Peter Pellegrini. Na sociálnej sieti zverejnil citát z memoranda najvyšších ústavných činiteľov zo septembra 2024, v ktorom sa prihlásili k podpore nespochybniteľného členstva SR v EÚ a NATO.

Gašpar v spravodajstve STVR komentoval návrh opozičnej SaS zakotviť do ústavy členstvo SR v EÚ a NATO. Podpredseda parlamentu pripomenul, že SR vstúpilo do oboch spoločenstiev na základe referenda a takým istým pravidlo by sa malo riadiť aj prípadné vystúpenie, ktoré označil za krajné riešenie. Zároveň uviedol, že Smer-SD nemá v tejto chvíli za prioritu a za cieľ vystúpiť z EÚ ani z NATO. „Ale obidve tieto združenia sa vyvíjajú v čase. Menia možno niektoré základné otázky alebo princípy fungovania, ktoré boli v čase, keď sme do nich vstupovali. Preto tu musia ostať otvorené dvere pre situáciu, že by sme eventuálne uvažovali aj tak už o krajnom riešení, ako je vystúpenie z EÚ,“ povedal Gašpar.