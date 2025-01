O sankciách EÚ voči Rusku by mohol rozhodnúť belgický kráľ

Keďže Maďarsko v tejto veci hrozí zablokovaním, predstavitelia Únie podľa denníka Financial Times zvažujú nezvyčajné riešenie, ktoré zahŕňa odvolanie sa na belgický zákon starý 81 rokov. Ten by mohol Filipovi udeliť právomoc na zachovanie opatrení, píše TASR podľa agentúry Belga.

Maďarský premiér Viktor Orbán varuje pred vetovaním rozhodnutia o sankciách, ktorých predĺženie na úrovni EÚ si vyžaduje jednomyseľné schválenie. Bez takejto dohody sankcie zaniknú 31. januára, čím by sa mohli uvoľniť zmrazené ruské aktíva v hodnote 190 miliárd eur uložené v belgickej spoločnosti Euroclear.

Tieto aktíva a zisky z nich sa považujú za zásadné pre podporu Ukrajiny - je s nimi spojené krytie pôžičky vo výške 47 miliárd eur. Tieto peniaze slúžia na pomoc Kyjevu v boji proti ruskej invázii.

Európski predstavitelia preto teraz zvažujú, že využijú vojnový dekrét z roku 1944, ktorý oprávňuje belgického kráľa zablokovať prevod majetku z krajiny. Hoci by si dekrét vyžadoval súhlas vlády i podpis kráľa, podľa agentúry Belga ide o zriedkavý, ale významný krok.

Predstavitelia na druhej strane uznávajú, že odvolanie sa na právomoci kráľa by mohlo vyústiť do právnych sporov, a to najmä z dôvodu bilaterálnej investičnej dohody medzi Belgickom a Ruskom.

„Belgicko spolu s ostatnými členskými štátmi EÚ robí všetko pre dosiahnutie dohody o obnovení sankcií voči Rusku,“ uviedol hovorca belgického ministerstva zahraničných vecí. Podobné snahy potvrdila aj hovorkyňa Európskej komisie Anitta Hipperová.

Maďarsko reaguje na nástup Trumpa k moci

Postoj Budapešti v súvislosti s predĺžením sankcií súvisí s nástupom znovuzvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa do Bieleho domu. Orbán naznačuje, že ak Trump zmierni americké sankcie voči Rusku, Maďarsko bude tlačiť na EÚ, aby Spojené štáty nasledovala.

„Predtým, ako sa rozhodneme o zrušení režimu sankcií na ďalších šesť mesiacov, by sa mala uskutočniť zmysluplná výmena názorov,“ povedal maďarský minister pre záležitosti EÚ János Bóka.

Belga vysvetlila, že ak sankcie zaniknú, finanční sprostredkovatelia nebudú mať žiadny právny dôvod na to, aby zmrazené ruské aktíva ďalej držali. Podľa jedného predstaviteľa EÚ by takto pravdepodobne skončili v Rusku už na druhý deň. Okrem sankcií by boli zrušené aj obmedzenia na obchod a ďalšie opatrenia, ako je zákaz dovozu ropy do EÚ z Ruska.