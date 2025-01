Danko obhajuje rokovania v Rusku: Slovensko musí riešiť stabilitu dodávok plynu

Témami rokovaní boli ekonomické otázky, najmä v súvislosti s dodávkami zemného plynu, ale aj perspektíva ukončenia vojny na Ukrajine. V rozhovore pre TASR to povedal podpredseda Národnej rady (NR) SR Andrej Danko (SNS).

Na parlamentnej úrovni podľa neho zástupcovia NR SR doplnili rokovania, ktoré otvoril premiér Robert Fico (Smer-SD) na stretnutí s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.

Výhrady opozície, podľa ktorej rokovania s ruskou stranou nepriniesli žiadne výsledky, sú podľa Danka výsledkom nekompetentnosti a neschopnosti posúdiť súvislosti. „Asi som mal priniesť Valáškovi matriošku, aby mal výsledok. To sú veci, ktoré sa nerodia zo dňa na deň,“ vyhlásil.

Dodal, že nie je normálne, aby sa u nás hovorilo o nákupe drahšieho francúzskeho jadrového paliva, ktoré v konečnom dôsledku aj tak pochádza z Ruska. Cez sprostredkovateľov sa k nám podľa Danka dováža aj skvapalnený ruský plyn. „V Rusku otvorene potvrdili, že americké a západné spoločnosti, ktoré nám dodávajú skvapalnený plyn, ho kupujú od Ruska,“ tvrdí predseda SNS.

Podľa Danka je na Slovensku cena plynu pre domácnosti na dnešnej úrovni len vďaka výrazným dotáciám od štátu, ktorý si na ne musí požičiavať. „Ak teraz neplatíte vyššiu cenu za plyn, neznamená to, že ten problém tu nie je,“ konštatoval.

Danko sa na stretnutí s ruským ministrom zahraničných vecí Sergejom Lavrovom zaujímal o perspektívu mierových rokovaní o ukončení konfliktu na Ukrajine. „Roky mám nadštandardné vzťahy s pánom Lavrovom, takže bolo samozrejmé, že keď som tam, sa mu ohlásim,“ konštatoval. Na stretnutí podľa vlastných slov zopakoval, že niektoré z mierových rokovaní by mohli prebehnúť aj v Bratislave.

Pnutia vo vládnej koalícii sa podľa Danka podarí vyriešiť za predpokladu, že majú všetci aktéri úprimný záujem na pokračovaní vlády. „Niekedy nami zmietajú emócie, ale na konci dňa sme v týchto veciach chladne racionálni,“ tvrdí. Neformálne rozhovory podľa neho prebiehajú neustále.

Na to, aby boli na Slovensku vyhlásené predčasné voľby, je potrebná ústavná väčšina v parlamente. Danko si takúto situáciu vie predstaviť iba v prípade, že by hrozilo vymenovanie úradníckej vlády. „Ak by chcel Robert Fico zabrániť úradníckej vláde, sám by navrhol predčasné voľby,“ konštatoval.

Slovenská národná strana podľa neho pripravuje nový program orientovaný aj na výzvy v Európskej únii, ktorý by, spolu s novými politickými tvárami SNS, chcela predstaviť v máji.