O nechcené nemecké továrne Volkswagenu sa zaujíma Čína

Kúpa továrne by Číňanom umožnila vybudovať si vplyv v cennom automobilovom priemysle v Nemecku. Čínske firmy už investovali do celého radu priemyselných odvetví v Nemecku, najväčšej európskej ekonomike, od telekomunikácií po robotiku. Zatiaľ sa to netýka tradičnej výroby automobilov, napriek tomu, že Mercedes-Benz má dvoch veľkých čínskych akcionárov.

Takýto krok by mohol znamenať politicky najcitlivejšiu investíciu Číny. Volkswagen je dlho symbolom nemeckej priemyselnej zdatnosti, ktorú teraz ohrozujú spomalenie globálnej ekonomiky a prechod na zelené technológie.

Výroba v Nemecku pre trh v Európe by čínskym firmám umožnila vyhnúť sa plateniu ciel Európskej únie (EÚ) na dovoz elektrických áut z Číny. Ale mohla by tiež predstavovať ďalšiu hrozbu pre konkurencieschopnosť európskych výrobcov.

Hoci ponuky na kúpu nemeckých tovární môžu pochádzať od súkromných firiem, štátnych firiem alebo spoločných podnikov so zahraničnými firmami, čínske úrady si vyhradzujú právo schváliť určité investície v zahraničí. Pravdepodobne by sa však už od začiatku zapojili do akejkoľvek ponuky.

Investičné rozhodnutia budú závisieť od postoja novej nemeckej vlády voči Číne, ktorá vzíde z februárových volieb.

Nemci skúmajú alternatívne využitie

Ekonomiky oboch krajín sa počas 16 rokov vlády kancelárky Angely Merkelovej hlboko prepojili, poháňané investíciami a exportom nemeckých automobiliek do Číny. Vzťahy sa však ochladili, keďže súčasná koalícia tlačí na zníženie závislosti od Číny.

Volkswagen skúma alternatívne využitie svojich tovární v Drážďanoch a Osnabrücku v rámci snahy o znižovanie nákladov v Nemecku. Najväčší európsky výrobca automobilov, ktorý vlastní aj značky Porsche, Audi, Seat a Škoda, zaznamenal pokles predaja v dôsledku rastúcej konkurencie čínskych spoločností.

Vedenie VW chcelo zatvoriť niekoľko nemeckých tovární, ale narazilo na odpor odborov. Pred Vianocami sa s nimi nakoniec dohodlo na ukončení výroby v Drážďanoch, kde má 340 zamestnancov od roka 2025 a v Osnabrücku, kde má 2300 pracovníkov, od roku 2027.

VW by bol otvorený predaju továrne v Osnabrücku čínskemu kupcovi, povedal Reuters zdroj oboznámený s postojom spoločnosti. „Zaviazali sme sa nájsť ďalšie využitie pre závod. Cieľom musí byť životaschopné riešenie, ktoré zohľadní záujmy spoločnosti a zamestnancov,“ povedal hovorca VW, pričom odmietol komentovať špekulácie o ponuke.

Čínske spoločnosti sa obávajú tiež, ako ich prijmú nemecké odbory, ktoré majú polovicu kresiel v poradných orgánoch nemeckých firiem.

Predaj tovární by mohol byť pre VW lacnejší ako úplné zatvorenie závodov, uviedol nemenovaný bankár, podľa ktorého by za každú z tovární mohol získať 100 až 300 miliónov eur.

Veľa čínskych výrobcov automobilov hľadá miesta pre závody v Európe, aby obišli clá EÚ. Väčšina sa zatiaľ rozhodla postaviť nové továrne v lacnejších krajinách so slabšími odbormi. BYD buduje napríklad závod v Maďarsku, Leapmotor plánuje výrobu so Stellantisom v Poľsku a Chery Auto začne tento rok vyrábať elektromobily v závode, ktorý predtým vlastnil Nissan v Španielsku.