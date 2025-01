Prezident sa stretol s Lorenzom Fontanom, diskutovali aj o dodávke plynu na Slovensko

Témou rokovania boli takisto automobilový priemysel a kroky Európskej únie v tejto oblasti. Rozprávali sa i o situácii na Ukrajine. Zhodli sa na potrebe nastolenia prímeria a ukončenia vojenského konfliktu.

Slovenská hlava štátu sa v stredu stretla aj s primátorom Ríma Robertom Gualtierim. Viedli spolu diskusiu okrem iného o úlohách miest a samospráv v starostlivosti o svojich občanov.

Pellegrini sa v talianskej metropole zúčastnil aj na ekonomickom fóre, ktorého témou bolo „Why Slovakia? Fit for Investing and Trade“. Poukázal na ňom aj na to, že Slovensko môže z geografického hľadiska zohrať kľúčovú úlohu pre talianske firmy. Verí, že hospodárska spolupráca medzi oboma krajinami sa ešte posilní.

Slovenský prezident v stredu zavítal aj k Stĺpu Marka Aurélia. „Za posledné desaťročia na vrchol stĺpa nevystúpil žiaden zahraničný štátnik, avšak v rámci mimoriadne dobrých slovensko-talianskych vzťahov dostal prezident Peter Pellegrini unikátnu príležitosť pozrieť si túto pamiatku aj zvnútra,“ uviedli z kancelárie prezidenta SR.

V stredu večer sa prezident ešte zúčastní na predstavení Slovenského ľudového umeleckého kolektívu na pôde Auditória Parco della Musica.