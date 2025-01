Galko predložil návrh zákona na obnovu zákazu dovozu rádioaktívneho odpadu

„Škandalóznym spôsobom bolo umožnené koalíciou dovážať na Slovensko rádioaktívny odpad. Prebehlo to pokútne, formou nejakého prílepku. Poslanci ani nevedeli, že sa to udialo a ako sa to schválilo,“ pripomenul Galko.

Návrh zákona má zaviesť zákaz dovozu rádioaktívneho odpadu ako základný princíp v zákone o životnom prostredí. V zákone o radiačnej ochrane ďalej navrhuje, aby sa odpad dovezený po 1. januári 2025 vrátil bezodkladne do krajiny pôvodu bez jeho spaľovania na Slovensku.